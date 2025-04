Velikonoční příměří? "Fraška," říká Čech na Donbase. "Bouchá to všude."

"Teď je hodinu od začátku příměří a bouchá to všude," říká Petr Židek, spolupracovník Aktuálně.cz a autor pravidelného Ukrajinského deníku na našich stránkách. Nachází se zrovna v Kosťantynivce, frontovém městečku, kam vezl drony a další materiál od dárců z Česka pro ukrajinské vojáky.

"Teď zrovna slyším střelbu ze samopalů," říká během našeho rozhovoru. A vzápětí upřesňuje, že jde o palbu ukrajinských vojáků na útočící ruské drony. Lidé podle něj o příměří ani nevěděli. "Co se tady bavím s vojáky i civilisty, tak o tom nikdo nevěděl. Jen na sociálních sítích jsem zaznamenal, že se o tom lidé baví, ale nevěří tomu."

Kosťantynivka je místo, kde z původních zhruba sto tisíc obyvatel zbyly odhadem tři tisíce, prakticky výlučně důchodců. Rodiny s dětmi byly evakuovány z nařízení vlády. "Lidé by si samozřejmě přáli, aby příměří bylo - jakékoliv. Aby na chvíli utichla palba. Ale jsou skeptičtí. Já také."

Příměří vyhlásil Putin z "humanitárních důvodů" - na velikonoční neděli vrcholí křesťanské Velikonoce, které jsou navíc letos výjimečně ve stejný den pro katolíky i pravoslavné. V Kosťantynivce ale stále platí zákaz bohoslužeb. "Je to jednoduché, je zakázáno jakékoliv shlukování většího množství osob," vysvětluje Židek. "Kdyby padl granát na plný kostel, mohou z toho být desítky mrtvých. Pár nejvytrvalejších do kostela stejně zajde, ale tohle je Donbas, to není jako západ Ukrajiny. Tady to není tak religiózní. Většina lidí bere Velikonoce spíš tak, že připraví slavnostní večeři a pozvou si rodinu. I když nyní spíš jen asi přátele, protože většinou tu zbyli jen důchodci." Nejbližší povolená bohoslužba tak bude v několik kilometrů vzdálené Družkivce a také budou bohoslužby slavit kaplani s vojáky v zákopech.

Život v Kosťantynivce není podle Židka žádný med. "Město je ostřelované hodně - první noc to bylo drsné, padalo to hodně blízko. Je to velký rozdíl oproti minulým návštěvám. Je vidět, že se Rusové na tento směr zaměřili. Každý den to padá na město, každý den jsou škody a každý den jsou mrtví nebo minimálně zranění. Ve městě zůstává otevřených pár malých obchůdků, občas někdo něco prodává na tržnici, ale je to město duchů. Na ulici můžete jen čtyři hodiny - mezi jedenáctou dopoledne a třetí odpoledne. Po zbytek dne platí zákaz vycházení," vysvětluje Židek.