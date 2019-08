Společně proti Johnsonovi. Britská opozice se spojila kvůli brexitu bez dohody

před 12 minutami

Lídři opozičních uskupení v britském parlamentu se shodli na naléhavé potřebě spolupracovat ve snaze zabránit scénáři brexitu bez dohody. Uvádí se to ve společném prohlášení po jednání, které svolal lídr labouristů Jeremy Corbyn. Podle poslankyně Anny Soubryové se bude opozice snažit brexit bez dohody odvrátit pomocí zákonů. Hlasování o důvěře vládě si Corbyn nechá jako záložní variantu, píše deník The Guardian. Do brexitu zbývá 65 dnů.

Labouristický lídr v polovině srpna vyzval zákonodárce, kteří si nepřejí odchod z Evropské unie bez dohody, aby pomohli svrhnout vládu premiéra Borise Johnsona, odložit brexit a dovést Británii k předčasným volbám. Informace z úterního jednání ale nasvědčují tomu, že opozice včetně Corbyna bude nejdříve hledat legislativní prostředek, jak Johnsona donutit k odkladu, pokud by se nerýsovala dohoda se zbytkem unie. "Dnes ráno (to bylo) výborné setkání se všemi lídry opozičních stran. Shodujeme se, že budeme pracovat společně, abychom zastavili brexit bez dohody schvalováním zákonů," napsala na Twitteru Soubryová. Ta stojí v čele pětičlenného klubu poslanců složeného z bývalých konzervativců a labouristů. Krátké společné prohlášení sice zmiňuje i hlasování o důvěře vládě, podle zdrojů deníku The Guardian nicméně legislativní cesta dostane přednost. V tomto duchu se vyjádřil také lídr poslaneckého klubu Skotské národní strany Ian Blackford. Šéfové opozičních stran avizovali, že o záležitosti budou dál jednat. Britští poslanci po letní pauze opět usednou do lavic za týden. Komentátoři očekávají velkou bitvu mezi vládou a oponenty brexitu bez dohody, k nimž se řadí i část Johnsonových konzervativců. Většina dolní komory parlamentu si podle všeho tuto krajní podobu odchodu z EU nepřeje, v Dolní sněmovně se ale dosud nikdy nenašla dostatečná podpora pro jinou variantu, včetně stávající dohody o rozluce, která byla na začátku roku třikrát odmítnuta. Sám Johnson přitom také říká, že si brexit bez dohody nepřeje, zároveň ale slibuje, že Británie unii opustí 31. října za jakýchkoli okolností. Zbytek EU podle něj musí věřit, že Británie je připravena po krajní variantě sáhnout, aby bylo možné získat ústupky ohledně brexitové dohody.