před 18 minutami

Spojené státy v Afghánistánu poprvé použily svou nejsilnější nejadernou bombu GBU-43. Agentuře AP to sdělil mluvčí Pentagonu Adam Stump. Americká armáda bombu kolem 16:30 SELČ shodila na jeskynní systém, který prý v provincii Nangarhár u hranic s Pákistánem sloužil jako úkryt bojovníků takzvaného Islámského státu. V oblasti Nangarhár při protiteroristické operaci o víkendu zahynul jeden americký voják. Američané region společně se sousední provincií Kunar označují za hlavní působiště IS v Afghánistánu se 700 bojovníky. Afghánské úřady hovoří až o 1500 členech IS. Bomba GBU-43 je se zhruba jedenácti tunami výbušniny nejničivější nejadernou zbraní v arzenálu USA a doposud nebyla nikdy použita.

autor: ČTK

