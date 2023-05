"Jako v Mission: Impossible." Soud rozdal tresty zlodějům vzácných šperků z Drážďan

Za vyloupení drážďanské barokní klenotnice Zelená klenba v roce 2019 soud v saském hlavním městě nyní uložil tresty několika let vězení. Pět ze šesti souzených mužů z nechvalně známého berlínského klanu Remmových poslal až na šest let a tři měsíce za mříže, jednoho osvobodil. Loupež Německo šokovala svou drzostí, neboť pachatelé se zmocnili předmětů mimořádného historického významu.

Výše trestů vězení se pohybuje od čtyř let po šest let a tři měsíce. Obžaloba navrhovala soudu vynést verdikty až do šesti let a osmi měsíců, obhajoba naopak požadovala tresty pod šest let.

Hodnota šperků, které byly dlouho považovány za ztracené, byla vyčíslena na 113 milionů eur (asi 2,7 miliardy korun). Předpokládalo se, že lupiči drahé kameny vytrhali a cenné kovy roztavili. Zlom nastal loni v prosinci, kdy byla větší část šperků do Drážďan vrácena. Byl to výsledek dohody mezi obžalovanými, státním zastupitelstvím a soudem výměnou za nižší tresty.

Do přísně střežené klenotnice v samém srdci historického drážďanského Starého města pronikla dvojice lupičů v časných ranních hodinách 25. listopadu 2019. Do vitríny s nejcennějšími exponáty vytloukli sekerou tři díry a ukradli 21 barokních šperků.

Zástupci klenotnice trvali na tom, že hodnota odcizených věcí je nevyčíslitelná. Bulvární deník Bild v době krádeže psal až o miliardě eur (tehdy přes 26 miliard korun). Na dopadení pachatelů byla vypsána odměna 500 tisíc eur (podle tehdejšího kurzu asi 12 milionů korun).

Podle ředitele klenotnice Dirka Syndrama postupovali zloději velmi profesionálně. "Věděli přesně, co dělají," řekl. "Bylo to skoro jako Mission: Impossible," uvedl s odkazem na slavný hollywoodský film.

Syndram také sdělil, že pachatelé některé exponáty postříkali bílým práškem, zřejmě takovým, jaký se používá k hašení, aby za sebou zametli stopy. Těsně před činem zloději podle informací deníku Bild zapálili elektrický rozvaděč pod nedalekým Augustovým mostem, čímž vyřadili z provozu pouliční osvětlení u Rezidenčního zámku.

Tři podezřelé ve věku od 23 do 26 let zadržela policie při razii 17. listopadu 2020 v Berlíně. Čtvrtého zatkla v polovině prosince 2020. Šlo o 21leté dvojče tehdy unikajícího podezřelého, kterého policie dopadla v květnu 2021. A posledního, šestého podezřelého policisté zatkli v srpnu 2021.

Všichni jsou členy velké arabské rodiny Remmových, usazené v Berlíně, a současně i německými státními příslušníky. Vyšetřovatelé připisují tomuto klanu také neobyčejné odcizení stokilogramové zlaté pamětní mince Big Maple Leaf z berlínského Bodeho muzea v roce 2017. Tato mince se nikdy nenašla.

Soud začal loni 28. ledna v Drážďanech. Čtyři z obžalovaných jsou ve vyšetřovací vazbě, dva si ještě odpykávají tresty pro mladistvé v souvislosti s již zmíněnou krádeží obří zlaté mince z Bodeho muzea. Čtyři z obžalovaných se přiznali a pátý při procesu tvrdil, že sice ukradl nářadí použité při akci, spolupachatelem ale nebyl. Šestý pak měl alibi z berlínské pohotovosti, kde se v den činu nechal ošetřit.