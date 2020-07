Sociopat poznamenaný otcem a lhář ohrožující USA, popisuje Trumpa v knize jeho neteř

Neteř amerického prezidenta Donalda Trumpa ve své knize tvrdí, že svého strýce považuje za sociopata a nepoučitelného lháře, jehož megalomanství, nevzdělanost a arogance mohou ohrozit budoucnost Spojených států. Výňatky z ostře kritické knihy Mary Trumpové, jejímuž vydání se u soudu neúspěšně pokoušela zabránit Trumpova rodina, zveřejnila americká média.

Kniha s názvem Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Příliš mnoho a nikdy dost: Jak moje rodina stvořila nejnebezpečnějšího muže světa) zatím v USA nevyšla. Nakladatelství Simon & Schuster hodlá očekávaný bestseller do knihkupectví distribuovat koncem července, vybraná americká média ale už předem dostala výňatky, z nichž detailně citují.

Podle stanice CNN se Trumpová v knize podrobně zabývá dětstvím svého strýce, který je mladším bratrem jejího otce Freddyho, a tvrdí, že jej drasticky poznamenaly nevybíravé výchovné metody otce Freda. Server Independent proto označil její pojednání za rodinné paměti kombinované s pokusem o analýzu Trumpovy osobnosti. Mary Trumpová je klinická psycholožka a hodně se věnuje i svému otci, kterého podle ní její dědeček "zničil" a on pak bojoval se závislostí na alkoholu a zemřel v roce 1981.

"Jediným důvodem, proč Donalda nestihl stejný osud, bylo to, že díky své osobnosti šel otci na ruku. Tohle sociopati dělají: bezohledně a účinně využívají druhé pro dosažení vlastních cílů a netolerují přitom žádný nesouhlas či odpor," cituje CNN z knihy.

Podle Trumpové tuto taktiku využil Trump už coby dospívající mladík při přijímacích testech na vysokou školu. Tehdy prý kvůli vlastním nevalným výsledkům ve škole zaplatil chytřejšímu známému, aby testy SAT napsal za něj.

Jindy Trumpová popisuje i skeptický pohled, který měla celá rodina na vstup Donalda Trumpa do politiky. Prezidentova sestra Maryanne Barryová prý tehdy tvrdila, že její bratr je "klaun" a že jeho snaha o získání nejvyššího úřadu mu nikdy nemůže vyjít.

"Donald je jednoduše slaboch, jeho ego je křehké a on jej musí neustále posilovat, protože hluboko v sobě tuší, že není tím, kým tvrdí, že je," napsala Trumpová, podle které životní strategii amerického prezidenta určilo citové strádání v dětství.

Proti vydání knihy se v červnu postavil prezidentův bratr Robert Trump, podle kterého Mary Trumpová porušila smlouvu, kterou podepsala při dědickém řízení o pozůstalosti po svém dědečkovi a otci nynějšího prezidenta Fredu Trumpovi. V ní se podle něj zavázala k mlčenlivosti. Trumpova administrativa se předtím neúspěšně snažila u soudů domoci také zastavení publikace memoárů někdejšího prezidentova poradce Johna Boltona, které jsou vůči prezidentovi rovněž značně kritické.

K citacím z chystané knihy se nyní krátce vyjádřila mluvčí Bílého domu Kayleigh McEnanyová. Podle ní jsou obvinění v ní obsažená absurdní a nepravdivá. "Zatím jsem tu knihu neviděla, ale je to kniha lží," uvedla.