S těmito čísly nejde vyhrát. Trump hrozivě prohrává s Bidenem, ztrácí seniory i Texas

Americký prezident Donald Trump zpochybňuje poslední průzkumy, ve kterých výrazně ztrácí na Joea Bidena. Jenže i republikáni přiznávají, že situace je vážná. A rozmach pandemie koronaviru ve státech na jihu USA může Trumpovy šance na obhajobu Bílého domu ještě více zkomplikovat.

Před čtyřmi lety, před prezidentskými volbami 2016, průzkumy veřejného mínění na konci června tvrdily, že vyhraje demokratka Hillary Clintonová. Ale v listopadu 2016 pak triumfoval Donald Trump.

A přesně na to se nyní Trump odvolává, když odmítá průzkumy, ve kterých čtyři měsíce před volbami výrazně zaostává za svým letošním demokratickým soupeřem Joem Bidenem. "Byl jsem pozadu ve všech průzkumech, ale nakonec jsem vyhrál. My máme své vlastní průzkumy. A v nich jsem vepředu," tvrdí prezident.

Právě zkušenost roku 2016 je přitom důvodem, proč jsou analytici i novináři k šetřením veřejného mínění nyní mnohem opatrnější a dávají si pozor na interpretaci jejich výsledků. Nicméně i tak tvrdí, že Trumpova situace je vážná. A nervózní z klesajících šancí svého prezidenta jsou už i někteří republikáni.

"S těmito čísly nelze vyhrát volby. To jsou hrozná čísla," komentoval dlouholetý republikánský poradce Edward J. Rollins, který byl už v roce 1984 manažerem tehdejší vítězné kampaně Ronalda Reagana, pro list Washington Post výsledky respektovaného průzkumu, který minulý týden společně zveřejnily deník New York Times a univerzita Siena College.

V celonárodním průzkumu Trump na Bidena ztrácí 14 procent. Ještě varovnější pro prezidenta je, že za svým demokratickým soupeřem zaostává i ve všech klíčových státech, kde se rozhodne o výsledku voleb. V Pennsylvánii, Michiganu a Wisconsinu - kde v roce 2016 těsně zvítězil a díky tomu dobyl Bílý dům - nyní na Bidena ztrácí šest až devět procent.

Prezident prohrává i na Floridě a v Arizoně. A dokonce i v Texasu, který byl od voleb 1976 vždy spolehlivě republikánský, je nyní souboj vyrovnaný. "Kdyby se volby konaly dnes, je zcela jasné, že Joe Biden by byl pohodlně zvolen prezidentem. Státy, které v roce 2016 vůbec nebyly (pro demokraty) ve hře, jsou v tuto chvíli na vahách," uvedl republikánský poradce Whit Ayres pro list Financial Times.

Podle zpravodajského webu Fivethirtyeight.com, který se specializuje na analýzy průzkumů, jsou současná čísla pro Trumpa mnohem varovnější, než byly časově srovnatelné údaje v kampani 2016. Zaprvé, Trump už za Bidenem zaostává výrazněji, než byla jeho ztráta na Clintonovou.

A ještě důležitější je trendový vývoj, kdy Trump od dubna postupně setrvale klesá. Ještě v květnu v průměru různých průzkumů na Bidena ztrácel necelých šest procent, aktuálně je to už devět procent.

Trumpa opouštějí senioři

Ukazuje se, že prezidentovi v očích Američanů uškodily turbulentní události předchozích měsíců - pandemie koronaviru a následné rasově podbarvené demonstrace po zavraždění černocha George Floyda.

Už předchozí průzkumy naznačovaly, co před víkendem potvrdilo výše zmíněné společné šetření New York Times a Siena College. Podle většiny Američanů Trump situaci s pandemií jako prezident nezvládl, lidé hodnotí jeho výkon negativně.

V souvislosti s pandemií pak tento průzkum přinesl pro Trumpa asi vůbec nejhorší zprávu. Prezident výrazně ztratil podporu mezi seniory, Američany starší 65 let. Příčinou je, že Trumpova administrativa a prezident osobně jednoznačně akcentovali co nejrychlejší uvolnění zdravotnických opatření, a to navzdory riziku, které to může představovat právě pro starší lidi.

Ve volbách 2016 Trump v této věkové skupině vyhrál o šest procent. Nyní ale nemá mezi seniory v celonárodním průzkumu žádný náskok a v klíčových státech na Bidena dokonce až šest procent ztrácí. Za posledních dvacet let přitom žádný demokratický kandidát neměl v této skupině navrch.

Nejen republikáni, ale obecně analytici a komentátoři upozorňují, že do voleb se může stát ještě mnoho nepředvídatelných věcí. "Čtyři měsíce, to jsou v politice světelné roky," uvedl poradce Whit Ayres pro list Financial Times.

Sám Trump sází na to, že poté, co se ekonomika kvůli pandemii propadla do recese, se ještě před volbami znovu odrazí k růstu. Některé poslední údaje, jako byl prudký květnový nárůst maloobchodního prodeje, už mohou signalizovat oživení. "Je to nadějné znamení tam shůry," uvedl Trump před pár dny na setkání s voliči v Arizoně a hleděl při tom k nebi.

Trumpova bezkrevná kampaň?

Jenže o výsledku voleb rozhodnou voliči na zemi a tam se Trumpovi situace může zkomplikovat. Prudký rozmach nákazy koronavirem, který v posledních dnech zaznamenaly některé státy na jihu USA - Texas, Florida a Arizona -, může vést i jinde v USA k novému zpřísnění restrikcí.

To by prakticky vyloučilo možnost, že ekonomika se do voleb vzpamatuje. Zvýšené nebezpečí nákazy by pak Trumpa navíc připravilo o jeho nejsilnější zbraň v předvolební kampani - byla by ohrožena jeho velká předvolební shromáždění.

"Předvolební shromáždění jsou krví Trumpovy kampaně. Je to pro něj příležitost, jak může ničím neomezován promlouvat ke svému obecenstvu i k celé zemi," potvrdil Trumpův externí poradce Corey Lewandowski pro deník Washington Post, jak jsou pro Trumpa veřejné mítinky důležité.

Podle republikánského poradce Edwarda J. Rollinse navíc Trump nyní mítinky potřebuje více než kdy předtím. "Prezident musí napřít kampaň k tomu, aby voliče přesvědčil, že vede zemi dopředu. Musí být tam venku a rychle stáhnout Bidenův náskok," uvedl Rollins pro Washington Post.

Jak ale před týdnem ukázalo Trumpovo shromáždění v Tulse v Oklahomě, strach z nákazy se nevyhýbá ani jeho voličům. I kvůli tomu přišel na mítink jen zlomek počtu příznivců, než kolik dopředu avizovala Trumpova kampaň.

THE VAST SILENT MAJORITY IS ALIVE AND WELL!!! We will win this Election big. Nobody wants a Low IQ person in charge of our Country, and Sleepy Joe is definitely a Low IQ person! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Podle Rollinse a dalších republikánů by měl Trump také co nejdříve definovat svoji agendu pro případný druhý prezidentský termín. "Kampaň, která se soustředí stále na to samé, je nejen mimo, ale může být fatální," kritizoval republikánský poradce Kevin Madden pro Washington Post fakt, že Trump zatím jen recykluje témata z voleb 2016.

Biden útočí ze zálohy - ze sklepa

Přetrvávající nebezpečí koronaviru je naopak výhodou pro Joea Bidena. Zatím mu vychází jeho taktika, kdy velké veřejné akce nepořádá a místo toho se spoléhá na kampaň prostřednictvím médií, internetu a sociálních sítí.

Trump za to sice Bidena zesměšňuje, že se "schovává ve sklepě", ale i podle některých republikánů je postup bývalého viceprezidenta účinný. "Biden se možná schovává, ale trend jde jeho směrem. A bez urážky, když vítězíte díky tomu, že nic neděláte, proč byste něco dělali," uvedl Chris Christie, bývalý republikánský guvernér New Jersey, o víkendu pro televizi ABC.

Bidenovi v tuto chvíli stačí, aby sledoval Trumpovy kroky a kriticky je napadal. Jak se stalo minulý týden, když Bílý dům podal podnět k Nejvyššímu soudu USA ke zrušení reformy zdravotnictví, kterou prosadil předchozí demokratický prezident Barack Obama.

"Je to nesmyslná křížová výprava proti zdravotnímu zabezpečení," kritizoval to bývalý Obamův viceprezident Joe Biden. I když soud žalobu s největší pravděpodobností nerozhodne do listopadových voleb, i podle republikánů hraje Trump velmi riskantní hru.

Na jednu stranu se jen přihlásil ke svému dosud nesplněnému slibu z kampaně 2016, že zruší Obamovu reformu. Jenže uprostřed pandemie, která kromě jiného odkryla mezery v americkém zdravotnictví, není vůbec jisté, jak to budou Američani vnímat. A zda to Trumpa spíše nepoškodí.