Smog zhoršuje poznávací schopnosti, tvrdí nová studie. Zvyšuje i riziko demence

Washington/Peking - Život ve městě zahaleném do smogu škodí více, než bylo dosud známo. Smog může u lidí zhoršovat poznávací schopnosti a zvyšuje pravděpodobnost Alzheimerovy choroby. U lidí starších 55 let je to pak obzvlášť velký problém. Ukazuje to nová studie, na které se podíleli vědci z USA a Číny.

Ti po čtyři roky sledovali 20 tisíc Číňanů, konkrétně jejich matematické a slovní výkony. Podobné problémy ale podle nich mohou mít i lidé jinde na světě, když jsou dlouhodobě vystaveni smogu.

Studie zveřejněná v časopise americké akademie věd (PNAS) se zaměřila na měření oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a prachových částic s průměrem do deseti mikrometrů v prostředí, kde žili účastníci studie. Není ale jasné, která z těchto tří škodlivin měla na výsledek největší vliv. Stranou zůstaly hodnoty oxidu uhelnatého, ozonu a větších prachových částic.

Vědci se podle britského serveru BBC domnívají, že jejich zjištění má široký dopad, protože více než 80 procent lidí žijících ve městech po celém světě je vystaveno nezdravému ovzduší. Světová zdravotnická organizace (WHO) hovoří o neviditelném zabijákovi, který ročně připraví předčasně o život odhadem sedm milionů lidí.

Vědci se domnívají, že negativní vliv nekvalitního ovzduší se zvyšuje s věkem a projevuje se nejvíce u mužů s nižším vzděláním. "Přinášíme důkaz, že vliv smogu na verbální testy je patrnější s věkem, a to zejména u mužů s nižším vzděláním," tvrdí studie.

Smog podle ní zvyšuje také pravděpodobnost výskytu degenerativního onemocnění, jako je Alzheimerova choroba a další formy demence.

Studie rozlišuje věk i pohlaví

Už v minulosti se prováděly studie vlivu smogu na člověka a prokázal se škodlivý vliv na poznávací schopnosti studentů.

Nové testování bylo provedeno v letech 2010 až 2014 u osob starších deseti let. Kognitivní schopnosti se měřily na základě 24 standardizovaných matematických úkolů a 34 slovních poznávacích úloh.

"Tato nejnovější studie se shoduje s předchozími výzkumy. Nové je na ní ale to, že se zaměřuje na situaci v Číně a na fakt, že ve srovnání s předešlými studiemi je velmi podrobná. Nové je i to, že rozlišuje podle pohlaví a podle věku," sdělil Derrick Ho z hongkongské technické univerzity. Zaměřil se přitom na extrémní podmínky, jako je smog, a jejich vliv na zdraví.

Ze statistik vyplývá, že smog předloni ve světě zabil 4,2 milionu lidí a že kvůli znečištěnému ovzduší každoročně umírá předčasně sedm milionů lidí. Kolem 91 procent světové populace žije v prostředí, kde škodliviny převyšují normy doporučené WHO.

Mezi dvaceti nejvíce znečištěnými městy je 14 indických, přičemž na prvním místě seznamu je Kánpur. Znečištěný vzduch dýchá ve světě devět z deseti lidí.

Větší problém u starších lidí

Studie v závěru konstatuje, že zjištění o škodlivém vlivu znečištěného ovzduší na kognitivní schopnosti, zejména pak na mozek stárnoucí populace, naznačuje, že smog může mít na společnost mnohem větší vliv, než se dosud myslelo.

Xi Chen z Yaleovy univerzity upozornil, že u starších lidí - ve studii u těch nad 55 let - je vliv škodlivin obtížné zmírnit. Jde totiž o účinky, které se kumulují s věkem.

