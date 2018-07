Apple investuje v Číně sedm miliard korun do zelených projektů

před 2 hodinami

Apple chce během čtyř let investovat do projektů obnovitelné energie, které by v zemi zásobovaly až jeden milion domácností.

Šanghaj - Americká technologická společnost Apple zakládá v Číně fond pro čistou energii v objemu 300 milionů dolarů (6,7 miliardy korun). Ve spolupráci se svými dodavateli chce během čtyř let investovat do projektů obnovitelné energie, které by v zemi zásobovaly až jeden milion domácností, uvedla dnes firma. Na investici výrobce telefonů iPhone se bude podílet deset dodavatelů, mezi jinými i firmy Pegatron a Wistron. Apple vyrábí v Číně většinu svých přístrojů, které prodává po celém světě, včetně Spojených států. Současně je Čína pro firmu jedním z nejdůležitějších maloobchodních trhů, i když tam čelí rostoucí konkurenci místních výrobců. Pro čínskou vládu je snížení znečištění klíčovou prioritou, na místní a mezinárodní firmy vyvíjí tlak, aby pomohly snížit vysokou úroveň smogu ve velkých městech a vyčistit vodní cesty a zamořenou půdu. Apple se v tomto směru hodně angažuje, počátkem dubna oznámil, že jeho zařízení po celém světě jsou ze 100 procent napájena čistou energií. Jde o maloobchodní prodejny, kanceláře, datová centra i další zařízení ve 43 zemích, včetně USA, Británie, Číny a Indie.