Z kauzy Čapí hnízdo je politický thriller, píše slovenský tisk o Babišově synovi

Slovenský tisk podrobně píše o výrocích syna českého premiéra Andreje Babiše, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo držen v zahraničí. Podle slovenských listů začal rodinu do afér zatahovat sám předseda vlády.

List Plus jeden deň o údajném zadržování Babišova syna na Krymu napsal, že takový skandál česká politika dlouho nezažila. Předseda české vlády vyjádření svého syna Andreje odmítl a uvedl, že je psychicky nemocný, bere léky a musí být pod dohledem.

"Podezření, že český premiér nařídil unést/ukrýt vlastního psychicky nemocného syna na okupovaný Krym, aby tím bránil vyšetřování dotačního podvodu, kvůli kterému mu hrozí pobyt ve vězení, dodává kauze 'Čapí hnízdo' příchuť antické rodinné tragédie. Nebo mimořádné trapnosti," uvedl Denník N. Dodal, že případné potvrzení podezření by v kauze Čapí hnízdo neznamenalo nic zásadně nového, protože i dosud bylo podle listu dostatek důkazů o tom, že premiér podváděl.

Podle listu bude zajímavé sledovat postup koaliční strany ČSSD a také KSČM, která vládu ve sněmovně tolerují. "Obě strany jsou v pasti a mají před sebou jen špatná rozhodnutí. Pokud Babiše opět podrží, ztratí ještě více voličů. To jim ovšem hrozí i tehdy, pokud nyní vládu položí - byly jednoduše spoluviníky Babiše příliš dlouho, aby jim ještě někdo uvěřil jejich rozhořčení," soudí list.

Deník Sme napsal, že vyšetřit je nutné i samotné výroky Babišova syna například o tom, že měl na výběr pobyt v psychiatrické léčebně, nebo "prázdniny". "Pokud je to pravda, Babiš se podílel na psychickém zničení vlastního syna. To může pohřbít kariéru Babiše (jako) politika, bojovníka proti korupci a poctivého podnikatele, kterým nikdy nebyl," uvedl list. Napsal také, že nynější český premiér své děti do transakce kolem Čapího hnízda přímo zapojil a zakryl jimi vlastní podvod.

Vleklá kauza Čapí hnízdo, která dlouhodobě znepříjemňuje život českému premiérovi, podle listu Pravda vygradovala po výrocích jeho syna v politický thriller.

"Tentokrát už jde hlavní postavě skutečně o politické přežití. Kromě obvinění z dotačního podvodu čelí i podezření z maření vyšetřování, což by mu podle představ opozice konečně mělo zlomit politický vaz," napsal deník. Dodal, že svého syna do kauzy Čapí hnízdo Babiš vtáhl sám, když dříve oznámil, že farmu v době přidělení dotace vlastnily jeho děti.

Video: Byl Babišův syn skutečně unesen?