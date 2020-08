Slovenský průvodce radí, jak se v Tatrách vyhnout davům. Fronty jsou nebezpečné, říká

Vojtěch Trdlica

Minulý týden se v médiích objevila videa nekonečných front na Rysy, jeden z nejvyšších vrcholů slovenských Tater. Erik Ševčík, který v horách provází přes 20 let, v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že davy se zde tvoří běžně. Zároveň turistům doporučuje, jak se frontám a přeplněným parkovištím vyhnout. "Nádherné a méně navštěvované jsou Belianské Tatry," radí.

Jsou obří fronty na Rysy, které zobrazovalo video, výjimečné? Nebo se v Tatrách tvořily i dřív?

Fronty se tvoří zejména tam, kde je jen jedna stezka nebo řetězy, hlavně na populárních místech, jako jsou třeba Rysy. Davy jsou tu každý rok a asi by se to mělo řešit. Nevím jak, ale je to potřebné. Cestou na Rysy jsou žebříky a řetězy, lidé se srocují opakovaně, v srpnu je to naprosto běžné. To samé platí i pro Slovenský ráj, protože jsou tam průsmyky. V létě je tam mnoho lidí, takže fronty nejsou výjimečné.

Jsou tyto fronty nějak nebezpečné?

Ano, při frontách na stezkách s řetězy stávají lidé nad sebou a může se přihodit, že se od bot odrazí kameny nebo je někdo shodí, a pro lidi pod nimi to může být nebezpečné.

Pozorujete letos nárůst počtu českých turistů v Tatrách? Pokud ano, souvisí to nějak s koronavirovou krizí?

Čeští turisté jsou stále druhou nejpočetnější skupinou návštěvníků hned po Slovácích. To se nezměnilo. Tatry jsou opravdu velmi plné právě Čechů a Slováků, dokonce bych řekl, že se jejich počet zvýšil o jednu třetinu. Většina lidí zůstává v tuzemsku, protože se bojí vycestovat do zahraničí.

Jak se čeští turisté v Tatrách chovají, dodržují v přírodě přísná pravidla?

Nevím, jestli se to dá říct jen o českých turistech, ale během sezony v červenci a v srpnu jezdí do Tater i lidé, kteří v horách nikdy nebyli. Nemají správnou obuv, nevědí, kde se smí kempovat nebo že se nesmí koupat v plesech. Ale nemyslím si, že to platí jen o Češích, nechtěl bych říkat, že to dělají pouze oni.

Chování všech návštěvníků je spjato s letní sezonou. Hotely jsou úplně plné, jezdí turisté z mnoha zemí. Takže bych netvrdil, že Češi se chovají špatně. Máme tu Němce, Poláky a Maďary. Nerad bych to nějak specifikoval.

Kam byste vy osobně lidem doporučil jet, aby se frontám vyhnuli?

Nádherné a méně navštěvované jsou Belianské Tatry - Kopské sedlo, Široké sedlo, Biele pleso. To jsou místa, která jsou méně známá a mnoho lidí tam nejezdí. Je tam úžasná příroda, jste už nad lesy, takže tam jsou traviny. Nabízí se krásné výhledy, za mě tedy určitě Východní Tatry.

Objevily se také informace, že na známých místech v Tatrách je prakticky nemožné zaparkovat. Je to opravdu tak špatné?

Pokud projíždím autem přes Tatry, Starý Smokovec a Štrbské pleso, parkoviště jsou úplně plná a auta stojí až dole po cestě na Tatranskou Štrbu nebo na Poprad.

Myslím, že v následujících dvou až pěti letech se tento problém bude muset řešit. Parkování je opravdu velký problém.

Jakou přepravu byste tedy turistům v Tatrách doporučil?

Lidem bych doporučil nechat auto třeba v Nové Lesné, to je vesnice pod Tatrami, a do hor se dostat tramvají. Nebo se ubytovat v okolí, protože jízda tou tramvají je opravdu skvělá, dostanou se až do Smokovce nebo na Štrbské pleso.

Druhá možnost je nechat auto v Tatranské Štrbě a vyvézt se zubačkou na Štrbské pleso. Jsou to všechno příjemné jízdy s krásnými výhledy. Takže místo hledání parkování nahoře bych nechal auto v dolině a využil tramvaj.

Video: Majdan: Cena za úspěch Slovenska bude vysoká, s otevíráním hranic bych byl opatrnější