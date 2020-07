Chlapec se uměl orientovat, říká ekonom, jehož knihu v diplomce opsal premiér Matovič

Michal Katuška, deník SME

Slovenskou politikou hýbe další plagiátorská kauza. Předseda vlády Igor Matovič opsal desítky stran ve své diplomové práci, aniž by uvedl zdroje. Spoluautorem knih, které Matovič vykradl, je i ekonom Pavol Kárázs, bývalý poradce premiéra Roberta Fica. V rozhovoru pro slovenský deník SME říká, že o Matovičově plagiátorství věděl už delší dobu. Podle něj jde o premiérovu ostudu.

Většina ze 79stránkové diplomové práce Igora Matoviče je plagiát. Na desítkách stran ukradl myšlenky ze dvou publikací a neuváděl jejich autory. Jste spoluautorem obou knih. Věděl jste o tom?

Možná jsem Matoviče na fakultě i učil, ale nepamatuji si to, bylo to velmi dávno. Že Matovič náš kolektiv autorů okradl, se ke mně dostalo už před lety.

Já jsem na to s úsměvem reagoval, že to byl šikovný student, protože vybral dobrou odbornou literaturu. Byla to těžká mečiarovská éra a orientovat se v odborné literatuře nebylo tak jednoduché. Omlouvám se za neskromnost, ale to, co jsme tehdy napsali, bylo to nejlepší, co tady v tom období vzniklo.

Nechtěl jste se tím zaobírat?

Nevím, zda to opsal, to není důležité. Z mého pohledu je důležité, že chlapec se uměl orientovat a zorientoval se tak, že nevybral neadekvátní věc a vybral si dobrou odbornou literaturu.

Hodně doktorandů u mě skončilo a hodně posudků jsem sám napsal, možná i tisíce za život. Diplomová práce má dávat obraz o tom, jak se student orientuje v odborné literatuře.

Matovič však použil dvě knihy, kde jste spoluautorem. Téměř nikde necituje, že je to z vaší knihy, jen doslova přebírá desítky stran textu.

Nesmírně mnoho lidí je v podobné situaci. Ale já jsem jeho práci ani neviděl, na takové věci nemám čas.

Jen z druhé ruky mi to řekli kamarádi, já jsem se smál a říkám: šikovný hoch, vybral dobrou literaturu.

A nevadí vám to?

Není to urážka mě, ale je to ostuda někoho jiného. Mně je v podstatě úplně jedno, zda mě tam uvádí, nebo neuvádí. Pro mě jsou to nepodstatné věci z hlediska problémů, které Slovensko má a které ho čekají.

Nebudete uplatňovat svá autorská práva například formou žaloby?

Vůbec ne. Já jsem se samolibosti zbavil před několika desítkami let, takže ne, nebudu ho žalovat.

Jaký je váš postoj k plagiátorství současného premiéra?

Já to chápu tak, že byl jako student takový. Je to otázka jeho cti, jak to udělal, zda to uváděl, nebo neuváděl.

Kdybyste rozvedli docentury, profesury velkých doktorů a co já vím co všechno tady na Slovensku, tak byste možná byl překvapený. Ale o tom se nemluví. Jen se vyberou lidé. A pro mě to není nijak závažný problém.

Mají se takto psát závěrečné práce?

Víte co, kdybyste například vy psal diplomovou práci a vybral byste si tu knihu, tak kvituji, že jste šikovný, protože jste našel to nejlepší, co se dalo najít.

A když tam ještě uvedete citáty na základě citačních pravidel, tak vás ještě pochválím, že umíte psát i vědeckou práci. Že jste na úrovni i jako spisovatel.

Ale kdybyste to tam nedal a bylo by to tak, jak jste mi povídal o tom Matovičovi, tohle bych vám v podstatě neřekl. A byla by to nějaká vaše ostuda, nikoliv má.

Nechci se vytahovat svými šedinami, ale já se už nějak straním méně rozumných lidí a nezaobírám se zbytečnými malichernostmi nebo nepodstatnými věcmi pro vývoj Slovenska.

Rozhovor publikoval slovenský deník SME.

