Obhájci žádají osvobození obžalovaných z vraždy Kuciaka. Kočner mluvil o Horákové

Obhájce slovenského podnikatele Mariana Kočnera vyzval soud, aby jeho klienta zprostil obžaloby v případu předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Požadavek na osvobození svých klientů vznesli ve svých závěrečných řečech i advokáti dalších dvou obžalovaných Aleny Zsuzsové a Tomáše Szabóa.

Kočner zahájil vlastní závěrečnou řeč tím, že svůj proces přirovnal k procesu s Miladou Horákovou.

Kočner si podle prokuratury Kuciakovu vraždu objednal ze msty za to, že novinář poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost. Podnikatel ale v pátek před soudem v Pezinku tvrdil, že Kuciaka nevnímal jako výjimečného reportéra. "Ján Kuciak mi žádným způsobem nevadil," prohlásil Kočner, podle něhož se články tohoto investigativního novináře nijak nelišily od těch, které otiskovala další média jako Sme, Denník N nebo Nový Čas. "Ján Kuciak určitě nevybočoval z průměru, dokonce byl pod ním," řekl Kočner.

Také Kočnerův obhájce Marek Para předtím zmíněný motiv vraždy zpochybnil a označil ho za příliš všeobecný. "O mém klientovi píší novináři od 90. let," prohlásil Para a dodal, že vražda mohla souviset i s jinou Kuciakovou publikační činností. Měl na mysli teorii, podle níž stáli za vraždou podvodníci s DPH z jižního Slovenska a Maďarska, uvedl zpravodajský web tvnoviny.sk.

Rovněž obhájkyně Zsuzsové, která prý za finanční odměnu objednávku na vraždu převzala, navrhla, aby soud její klientku zprostil obžaloby v plném rozsahu. Podobně jako předtím Kočnerův advokát poukazovala na údajné nesrovnalosti v důkazech, které předložila obžaloba, a připojila se k teorii o maďarské stopě ve věci vraždy. V této souvislosti také navrhla výslech dalších svědků.

Kromě Kočnera a Zsuzsové čelí obžalobě Tomáš Szabó, kterého jeho bratranec a střelec Miroslav Marček při dřívějším přiznání viny označil za svého řidiče při vraždě. Všichni tři obžalovaní vinu popírají. Server Aktuality.sk uvedl, že dnešní jednací den by mohl být posledním před vynesením rozsudku nad trojicí obžalovaných, které se očekává příští týden ve středu. Prokurátor Vladimír Turan navrhl pro trojici trest 25 let vězení. Doživotí nežádal s ohledem na to, že podle znaleckého posudku je u obžalovaných dlouhodobým pobytem za mřížemi možná jistá míra nápravy.

Ke zprostředkování vraždy Kuciaka se dříve přiznal Zoltán Andruskó, který s policií při vyšetřování spolupracoval a loni přistoupil na trest vězení v délce 15 let. Po zahájení líčení v kauze Kuciakovy vraždy letos v lednu zase jeden z obžalovaných Miroslav Marček před soudem prohlásil, že zastřelil novináře i jeho přítelkyni a dříve také jednoho podnikatele. Za to byl Marček zatím nepravomocně odsouzen k 23 letům vězení.

