Proces století se chýlí ke konci. Prokurátor navrhl za vraždu Kuciaka 25leté tresty

Slovenský prokurátor navrhl soudu, aby uložil všem třem zbylým obžalovaným v případu předloňské vraždy novináře Jána Kuciaka shodný trest 25 let vězení. Žalobce to uvedl ve čtvrtek ve své závěrečné řeči poté, co soud odmítl návrhy prokuratury i obhajoby na předložení dalších důkazů. Zatím není známo, kdy soud vynese rozsudek.

Obžalovaným, mezi kterými jsou podle prokuratury objednavatel a zprostředkovatelka Kuciakovy vraždy, jakož i vrahův pomocník, hrozí až doživotí. Tento trest ale lze podle zákona uložit jen výjimečně. "Je to případ nevinných mladých lidí toužících žít ve svobodném prostředí. Nelze říct, že jde o případ, s nímž jsme se setkali. Dosud jsme to viděli spíše ve filmech, kterými nás zaplavují komerční televize," řekl v úvodu své závěrečné řeči prokurátor, po kterém v tomto nejsledovanějším procesu v novodobých dějinách Slovenska vystoupí také obhajoba a případně i obžalovaní. Po doznání dvou z původně pěti obviněných čelí v probíhajícím líčení obžalobě také podnikatel Marian Kočner, který si podle prokuratury Kuciakovu vraždu objednal ze msty za to, že investigativní novinář poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost. "Publikační činnost obžalovanému vysloveně vadila, protože ho prezentovala jako podnikatele páchajícího trestnou činnost. Obžalovaný věděl, že to může být jeho překážkou etablovat se v politickém životě," řekl prokurátor Vladimír Turan. Kočner plánoval vstup do politiky. Prokuratura uvedla, že další obžalovaná Alena Zsuzsová za finanční odměnu převzala od Kočnera objednávku na novinářovu vraždu. Zsuzsová byla podle prokurátora finančně závislá na Kočnerovi, který se také stal kmotrem její dcery. Turan rovněž řekl, že obžalovaná získala pro Kočnera kompromitující materiály na známé lidi. Zmínil rovněž jejich vzájemnou komunikaci, kterou policie zajistila v mobilních telefonech. Třetím obžalovaným je údajný pomocník vraha novináře Tomáš Szabó. Všichni tři vinu od začátku procesu popírají. Ke zprostředkování vraždy se dříve přiznal Zoltán Andruskó, který s policií při vyšetřování spolupracoval a loni přistoupil na trest vězení v trvání 15 let. Po zahájení líčení v kauze Kuciakovy vraždy letos v lednu zase jeden z obžalovaných Miroslav Marček před soudem prohlásil, že zastřelil novináře i jeho přítelkyni a dříve také jednoho podnikatele. Za to byl Marček letos v dubnu zatím nepravomocně odsouzen k 23 letům vězení. Související Kočner chtěl, aby vraždu Kuciaka vzal někdo na sebe, řekl u soudu jeho bývalý komplic Andruskó u soudu řekl, že na Kočnerův pokyn zprostředkoval Kuciakovu vraždu mezi Zsuzsovou a Szabóem. Jiný svědek zase vypověděl, že na Kočnerovu objednávku zorganizoval sledování Kuciaka a dalších reportérů. Prokuratura se v líčení opírala rovněž o zajištěnou komunikaci mezi Kočnerem a Zsuzsovou a také o údaje o pohybu mobilních telefonů obžalovaných, které podle ní kromě jiného patrně poukazují na schůzky některých obžalovaných i po Kuciakově vraždě. Doživotí lze podle slovenského zákona uložit jen v případě, že si to vyžaduje ochrana společnosti a není naděje na nápravu pachatele odnětím svobody na 25 let. Například v Kočnerově případě je podle znaleckého posudku náprava obžalovaného možná. Kuciak byl zavražděn spolu se svou přítelkyní v únoru 2018 v jejich domě nedaleko Trnavy. Dvojnásobná vražda vyvolala v zemi rozsáhlé protivládní demonstrace a politickou krizi, při které odstoupil z čela vlády nejdéle působící slovenský premiér Robert Fico. Jeho strana Směr-sociální demokracie po porážce v letošních volbách skončila v opozici a v červnu ji po vnitrostranickém rozkolu opustila více než čtvrtina členů jejího poslaneckého klubu v čele s bývalým předsedou vlády Peterem Pellegrinim. Video: Kuciakova vražda posunula Slováky k radikálům, říká novinář Šimečka 10:56 Zájem je obrovský, o vyšetřování i o všechno, co vyšlo na povrch. Ne všichni jsou ale citliví k tomu, co se stalo, popisuje novinář Martin M. Šimečka. | Video: Daniela Drtinová