"Bylo to perverzní." Slovenský politik přerušil divadlo, starosta ho musel vyvést

Náměstek slovenského ministra životního prostředí Štefan Kuffa v neděli přerušil divadelní představení Národního divadla Košice v jedné z vesnic na východním Slovensku. Uvedla to herečka Ľuba Blaškovičová, která v představení hraje, a také novinář Lukáš Marhefka, jenž byl na akci jako divák. Kuffa v reakci tvrdil, že tam byl promítán perverzní film a že byl spolu s kolegou napaden.

"Cenzor, státní tajemník Kuffa zasáhl - přímo vstoupil - do představení, zastavil ho a vyháněl diváky… představení bylo přerušeno… spor mezi ním a diváky…," napsala Blaškovičová.

"Začal určovat, pro koho je představení vhodné, pro koho vhodné není, kdo by tam měl zůstat sedět a kdo by tam sedět neměl. Svévolně přerušil vystoupení herečky," uvedl Marhefka k incidentu ve vesnici Malá Franková. Dodal, že Kuffa nechtěl opustit prostor až do doby, než ho vyvedl starosta.

"Měli jsme hezký večer, byla tam folklórní akce, svatá mše. Na závěr byl puštěn perverzní film, v jevišti byly malé děti. Upozornil jsem, že to nemají pouštět, že je to nevhodné. Vyzval jsem rodiče, aby děti poslali pryč. Byli jsme napadeni tyčemi," tvrdil Kuffa. Podle něj byli útočníky herci či kulisáci z divadla.

Kuffa zastává silně konzervativní názory. V minulosti jako poslanec slovenské sněmovny vystupoval proti interrupcím a neúspěšně prosazoval návrh na zařazení umělého oplodnění mezi trestné činy. Spolu se svým synem Filipem, který je rovněž náměstkem na ministerstvu životního prostředí, a dalším synem Gregorem čelí obžalobě pro podezření z vyhrožování vůči pracovníkovi jedné zemědělské společnosti v souvislosti s incidentem z roku 2021.

Štefan Kuffa byl v loňských předčasných parlamentních volbách zvolen poslancem na kandidátní listině nacionalistické Slovenské národní strany (SNS). Ta po vstupu do vlády navrhla na ministryni kultury Martinu Šimkovičovou, která nyní čelí kritice umělců a opozice za odvolání ředitelů Slovenského národního divadla a Slovenské národní galerie. Šimkovičová stejně jako SNS vystupuje proti liberálům a tématům souvisejícím se sexuálními menšinami.

V minulosti byl Štefan Kuffa zvolen poslancem na kandidátní listině nyní opozičního hnutí Slovensko (dříve OLaNO) expremiéra Igora Matoviče a později na kandidátní listině krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS). V roce 2016 předseda LSNS a tehdejší hejtman Banskobystrického kraje Marian Kotleba nařídil předčasné ukončení divadelního představení z dílny menšího souboru, které se mu nelíbilo údajně kvůli neslušným výrazům.

