Svévole. Koalice je z toho rozčilená, říká novinář o vyhazovech ve slovenské kultuře

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová se zbavuje lidí v klíčových kulturních institucích. Po řediteli národního divadla odvolala i šéfku Slovenské národní galerie. Komentátor deníku Sme Peter Tkačenko tvrdí, že ministryně svým jednáním vzbuzuje rozčílení ve vlastní koalici. Podle něj jsou z jejích kroků nervózní skoro všichni kromě premiéra Roberta Fica.

Minulé úterý překvapili úředníci ze slovenského ministerstva kultury šéfa tamního národního divadla Mateje Drličku. Ráno mu přímo domů donesli odvolací dekret. Den nato ministryně Martina Šimkovičová zbavila funkce i ředitelku Slovenské národní galerie Alexandru Kusou.

Vyhazov přišel obratem poté, co se svého kolegy Drličky zastala. "Myslím, že to nebylo dlouhodobě plánované, mělo to možná přijít, ale jindy. Nejde ale o moje či jeho odvolání. Beru to jako útok na naše instituce celkově, na mé kolegy, na to, jací jsme. My dva jsme pouze symbolem," podotýká Kusá pro Aktuálně.cz. Proti krokům ministryně v pondělí večer v Bratislavě protestovali kulturní organizace a umělci.

Komentátor slovenského deníku Sme Peter Tkačenko označuje vyhazovy za "svévoli Šimkovičové a jejího dvorního ideologa a nevoleného úředníka Lukáše Machaly". "Líbí se mu, když může bouchat do stolu, rozhodovat a vyhazovat lidi, které považuje za představitele úpadkového liberálního, a tedy nepřátelského tábora," říká na adresu Machaly.

Kusá nejdříve pro své odvolání nedostala žádné vysvětlení. Důvody začalo ministerstvo rozebírat až později. Vyčítá jí manažerská selhání a "neakceptovatelný postup" při rekonstrukci galerie. Kusá byla šéfkou galerie od roku 2010 a za jejího vedení prošla hlavní budova instituce rozsáhlými opravami.

Zároveň ministerstvo uvedlo, že Kusá podle něj v čele galerie dlouho ignorovala "celou škálu umělců ze Slovenska". "Jakmile jsme se začali ozývat s nesouhlasem, najednou se začaly hromadit různá protichůdná obvinění a důvody," doplňuje Kusá. Podle ní se ministerstvo "vůbec nezatěžuje pravdou" a nemá zábrany. "Jednou tvrdí, že je v galerii prázdno, pak to zas označí za garážový výprodej. Ani nevím, jak na to reagovat," říká.

Podle ní ji Šimkovičová vyhodila, protože je vedení galerie nekompatibilní s postoji ministerstva. "Nelíbí se jim, že z práce máme radost, panuje tu svobodné prostředí se svobodou projevu. Profesně se zabývám 50. léty a vždy mě zajímalo, jak to vlastně fungovalo. No a teď už to vím," popisuje historička umění Kusá. Podle ní však nejde o koordinovaný plán, jak slovenskou kulturu proměnit. "Oni takoví prostě jsou, mají jiný vkus," míní.

Tkačenko se domnívá, že kromě osobní pomsty vláda náhlými vyhazovy v kulturních institucích nemůže nic získat a jsou spíše kontraproduktivní, protože provokují vlivnou kulturně-společenskou elitu. Šimkovičová vedením galerie pověřila Antona Bittnera, který je podle ní krizovým manažerem.

Rozčilení koaličních partnerů

Ministryně kultury za devět měsíců ve funkci udělala několik sporných kroků, které kritizovali zástupci kultury i opozice. V červnu prosadila nový zákon o veřejnoprávní televizi a rozhlasu, jehož cílem je podle opozice ovládnutí stanice současnou vládou.

Tkačenko tvrdí, že jednání ministryně už vytváří pnutí uvnitř koalice. "Podle mých zdrojů jsou z toho nervózní až rozčilení prakticky všichni, včetně představitelů či poslanců Slovenské národní strany (SNS), která ji do funkce nominovala. Slovenskou vládu tvoří v čele se stranou Směr Roberta Fica i hnutí Hlas a SNS. "Vadí jim jednak zbytečná provokace, absence jakéhokoliv plánu a alternativy a potom samotný akt svévole. Ministryně by tento typ rozhodnutí, který přesahuje její resort, měla aspoň konzultovat na domácí půdě," popisuje komentátor.

Připomíná ale, že otevřeně své výhrady v případě odvolání šéfa divadla Drličky artikuloval jen ministr vnitra a předseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok. Hlas má podle něj totiž z koaličních stran zdaleka nejvíce umírněné voliče a takové chování ho odrazuje. Také osobně mají představitelé Hlasu ke kulturním elitám blíže než SNS nebo Směr.

"Vzácnou výjimkou, které činnost ministryně nepřekáží, je premiér Robert Fico, který dlouhodobě preferoval kontrolované konflikty. Ale dnes u něj převážila lhostejnost a touha po pomstě," dodává Tkačenko.

Nahnuté to má i šéf muzea

Před pár dny SNS také ohlásila návrh omezit propagaci LGBTQ témat na školách. Ministerstvo školství ale v reakci poukázalo na to, že podle koaliční dohody za tento resort odpovídá Hlas. To může být podle Tkačenka důvodem, proč bude muset koalice počínání ministryně kultury Šimkovičové zastavit.

"Umlčet Šimkovičovou s Machalem ale bude skoro nemožné. Vzhledem k relativně těsné většině v parlamentu (koalice má 79 poslanců a na vládnutí jich potřebuje 76) by nebylo dobré ministryni posílat zpět do parlamentu, takže jí bude třeba najít jiné dostatečně prestižní a motivující působiště," míní Tkačenko.

Šimkovičová také prosadila změny zákonů o fondu na podporu umění a audiovizuálním fondu. Nově v nich posílil vliv ministerstva na rozdělování dotací na úkor odborných komisí. V březnu také bez uvedení důvodu vyměnila ředitelku Mezinárodního domu umění pro děti Bibiana. Na její místo později neveřejným výběrovým řízením prošla její známá Petra Flach.

Ve funkci by to nyní měl mít podle slovenských médií nahnuté i ředitel Slovenského národního muzea Branislav Panis, který se taktéž zastal odvolaného ředitele Drličky.

