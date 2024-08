Šimkovičová drtí kulturu jako bagr. Vyčítá mi i lustr, říká odvolaný šéf divadla

"Máme tady rušno," řekl odvolaný ředitel Slovenského národního divadla Matej Drlička do telefonu, když novináři Aktuálně.cz vysvětloval, proč se mu reportér nemohl dlouho dovolat. Drličku v úterý odvolala slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová. Exředitel v rozhovoru vysvětluje, jak se o odvolání dozvěděl, a tvrdí, že se s Šimkovičovou marně snažil několik měsíců osobně sejít.

Ministryně za Slovenskou národní stranu z kabinetu Roberta Fica provádí velké změny ve slovenské veřejnoprávní televizi i jinde v kultuře. Po Drličkovi ve středu odvolala také šéfku Slovenské národní galerie Alexandru Kusou. Opozice i lidé z kulturní sféry Šimkovičovou obviňují z nekompetentnosti a ze snahy odvolávat lidi, kteří mají odlišný politický názor. Například známí herci Tomáš Maštalír a Milan Ondrík zveřejnili videa, v nichž ji kritizují.

Drlička vedl Slovenské národní divadlo od loňského května. Ministerstvo kultury v prohlášení vysvětluje jeho konec ztrátou důvěry a vymezilo se vůči jeho některým manažerským postupům.

Jak vám Martina Šimkovičová zdůvodnila odvolání?

Ráno mi domů přinesli odvolávací dekret. Zazvonili, otevřel jsem dveře a tam stála jakási úřednice z ministerstva s dvěma stokilovými chlapy a dala mi dekret do ruky. Při předání jsem žádné zdůvodnění odvolání nedostal. Bylo to prostě takové technické odevzdání, u mě doma.

Později ministerstvo zveřejnilo seznam důvodů, na který jsem už reagoval. Je to souhrn starých věcí. Například se tam uvádí moje slova na adresu politiků, která jsem pronesl na konferenci v Budapešti před dvěma lety. Tehdejšímu ministrovi kultury jsem kvůli tomu nabídl demisi. (Drlička tehdy hovořil o "politicích, kteří bohužel ještě dýchají" - pozn. red.) Pak mi vyčítají reformy v opeře. Propustili jsme několik sólistů, což vyvolalo mediální ohlas, ale je to už stará věc a změny, které jsem udělal, přinesly opeře větší návštěvnost a vyšší kvalitu.

V souhrnech důvodů uvádí ministerstvo také spadlý lustr v národním divadle, z čehož jsem prý nevyvodil zodpovědnost. Je to lež. Zaměstnanec, který lustr špatně ukotvil, dostal výpověď. Pak že prý máme nevýhodnou smlouvu na rekonstrukci dekoračních dílen, což je také lež.

A co je podle vás skutečný důvod?

Ovládnutí institucí a zastavení jakéhokoliv svobodného projevu. Netýká se to jen mě, odvolaná je teď i ředitelka Slovenské národní galerie Alexandra Kusá a chystá se také odvolání ředitele Slovenského národního muzea Branislava Panise.

Vy jste se někdy s ministryní sešel?

Ani jednou mě nepřijala. Mnohokrát jsem jí telefonoval na ministerstvo, posílám jí textové zprávy na mobil, byly to desítky pokusů. Odezva žádná, ani jednou jsme neměli pracovní schůzku. Setkal jsem se s ní třikrát. V divadle na premiérách Labutího jezera a Hubičky a na inauguraci prezidenta Petera Pellegriniho. Žádal jsem ji o osobní přijetí, nestalo se.

Naplňují se obavy, které měli někteří Slováci z této vlády?

Naplňují se ty nejhorší scénáře. Já jsem takový věčný optimista, takže jsem dlouho doufal, že to nebude tak špatné, ale je. S čistkami začali pomalu, nenápadně. S Mezinárodním domem umění pro děti Bibiana (Šimkovičová v březnu náhle odvolala jeho ředitelku - pozn. red.), pak přitvrdila změnami ve Fondu pro podporu umění a dále už natvrdo znásilnili veřejnoprávní televizi. A teď národní divadlo, národní galerie, na řadě je národní muzeum. Jejich obrovský bagr drtí všechno, co v kultuře funguje, všechny instituce. Naše divadlo má za sebou dvě úspěšné sezony, co se týká návštěvnosti, takže jsme nebyli v žádné krizi.

