Slovensko nejspíš získalo vakcínu Sputnik V. Z Moskvy míří do země vojenské letadlo

Slovensko patrně získalo ruskou vakcínu Sputnik V proti covidu-19. Podle zdroje ČTK přepravu očkovací látky zajišťuje slovenská armáda. List Denník N napsal, že slovenské vojenské letadlo se vrací z Moskvy do vlasti. Slovenské úřady nákup Sputniku V zatím nepotvrdily, případné použití této vakcíny před její registrací unijní lékovou agenturou EMA dříve vyvolalo spory uvnitř vládní koalice.

Nákup ruských vakcín ještě v únoru prosazoval slovenský premiér Igor Matovič, byť udělení souhlasu vlády k takovému kroku zablokovala nejmenší vládní strana Za lidi. Její šéfka a vicepremiérka Veronika Remišová se vyslovila pouze pro nákup vakcín registrovaných v EU a uvedla, že na použití neregistrované očkovací látky postačuje výjimka od ministra zdravotnictví. Sputnik V už dříve začalo z členských zemí EU používat Maďarsko.

Bývalý šéf slovenské sněmovny Andrej Danko, který se netají svým blízkým vztahem k Moskvě, Denníku N řekl, že Slovensko již podepsalo smlouvu o nákupu Sputniku V. Tvrdil také, že ohledně vakcín opakovaně jednal s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem.

Předseda slovenské vlády Matovič dříve obhajoval nákup Sputniku V špatnou epidemickou situací v zemi a tím, že podle průzkumu veřejného mínění by se v případě použití ruské vakcíny nechalo na pětimilionovém Slovensku očkovat o 300 000 obyvatel více. Premiér také tvrdil, že země by do letošního června mohla získat dva miliony vakcín Sputniku V.

Slovensko se podobně jako jiné členské země EU potýká s nedostatkem vakcín, v současnosti Bratislava používá jen očkovací látky s registrací od EMA. Dosud bylo v zemi pod Tatrami alespoň první dávkou očkováno přes 305 000 lidí, tedy více než pět procent populace.

O dodávky Sputniku V se zajímá také Česko. Prezident Miloš Zeman o ně po dohodě s premiérem Andrejem Babišem požádal šéfa Kremlu Vladimira Putina a podle víkendového zpravodajství televize CNN Prima News řekl, že ruská vakcína by mohla do Česka dorazit v nejbližší době.

Video: Jak funguje ruská vakcína Sputnik V