Slovensko koupí americké stíhačky F-16, dá jim přednost před gripeny

Slovensko zakoupí 14 bitevníků. Vláda si od nich slibuje, že budou výkonnější než švédské gripeny.

Bratislava - Slovenská vláda ve středu schválila nákup nejmodernější verze amerických stíhaček F-16, kterými armáda nahradí dosluhující stroje MiG-29 ruské výroby. Stíhačky F-16 kabinet premiéra Petera Pellegriniho upřednostnil před švédskými letouny JAS-39 Gripen, které používá i česká armáda.

Nákup nových stíhaček je největším modernizačním projektem slovenské armády v novodobé historii země.

Podle premiéra Petera Pellegriniho půjde o 14 bitevníků. Hodnota zakázky včetně výcviku personálu, munice a dvouleté logistické podpory dosáhne 1,589 miliardy eur (41,1 miliardy korun).

Stíhačky F-16 Block 70/72 nahradí 12 migů, které byly vyrobeny v letech 1989 až 1995. Podle slovenského ministerstva obrany jsou americké stroje výkonnější než gripeny, analytici ale upozornili na vyšší provozní náklady amerických stíhaček. První bitevníky F-16 by mělo Slovensko převzít do tří let od podpisu smlouvy.

"Slovensko koupilo špičkovou techniku za výbornou cenu. Nenakupujeme stroje proto, abychom na někoho útočili," řekl Pellegrini. Dodal, že nabídky americké i švédské strany byly srovnatelné.

"Na základě důkladných analýz jsme vybrali to nejlepší řešení, protože jde o špičkové moderní stroje, které z hlediska ceny, kvality a způsobilosti, jakož i toho, co si můžeme jako země dovolit, nemají konkurenci," uvedl v tiskové zprávě slovenský ministr obrany Peter Gajdoš. Dodal, že americká nabídka byla pro Slovensko výhodnější z hlediska všech parametrů.

Rozhodnutí o výběru stíhaček nepředcházela veřejná diskuse. Neutajovanou část materiálu o nákupu strojů ministerstvo obrany zveřejnilo teprve v úterý večer.

Slovensko již v roce 2015 začalo vyjednávat se Švédskem o pronájmu gripenů; později Bratislava dostala nabídku na dodávku amerických stíhaček.

Nákup nových stíhaček je součástí rozsáhlé modernizace slovenské armády, která se dlouhodobě potýká se zastaralou technikou. Bratislava již nakoupila víceúčelové vrtulníky a dopravní letadla, chystá také obstarání například bojových obrněných vozidel. Kromě nákupu stíhaček Pellegriniho kabinet schválil rovněž plán obstarání 17 vojenských radarů za 155 milionů eur (čtyři miliardy korun).

Slovensko dříve slíbilo, že bude postupně navyšovat výdaje na obranu až na cílovou hodnotu dvou procent výkonu ekonomiky, jak to pro zemi vyplývá z členství v NATO.

Z bývalých komunistických zemí mají ve své výzbroji letouny F-16 také Rumunsko a Polsko, letos rozhodlo o jejich pořízení z druhé ruky z Izraele také Chorvatsko. Stroje JAS-39 Gripen má kromě České republiky i Maďarsko.