Trump drží Rusy v nejistotě, jeho lodě čekají na rozkaz. Velký úder by Sýrii ekonomicky zdecimoval

před 1 hodinou

Pokud Trump udělí rozkaz zahájit palbu, dopadnou na Sýrii rakety s plochou dráhou letu Tomahawk.

Moskva - Po středečním dni plném ostré rétoriky a hrozeb začalo Rusko i americký prezident Donald Trump v souvislosti s válkou v Sýrii couvat.

Rusové už nehovoří o sestřelení amerických raket, ale více o spolupráci a komunikaci.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že komunikační linka mezi USA a Ruskem, zřízená už dříve v Sýrii kvůli odvrácení možných incidentů, nadále funguje.

Moskva zároveň chce, aby jí Washington předal seznam cílů, které chce americká armáda v odvetě za chemický útok ve městě Dúmá bombardovat. To naznačuje, že s omezeným úderem jsou Rusové smířeni.

Sám Donald Trump ale volil ve čtvrtek umírněnější slova než ve středu. Na Twitteru uvedl, že nikdy neřekl, kdy se útok uskuteční. O den dříve Rusku vzkázal, aby se připravilo na "nové, krásné a chytré rakety".

Ruský prezident Vladimir Putin je zdrženlivý od prvních zpráv o úmyslu Trumpa potrestat Asada a veřejně hrozbu rusko-americké konfrontace nekomentoval. Jeho mluvčí Peskov ale prohlásil, že žádný telefonický rozhovor mezi Trumpem a Putinem se pro nejbližší hodiny neplánuje.

Dosud není jasné, zda má jít o omezený úder na jednu leteckou základnu jako loni, nebo zda zajde Trump tentokrát dál. V druhém případě jsou mezi terči náletů podle listu Washington Post velicí centra syrské armády, sklady munice, civilní i vojenská letiště, přístavy, chemičky či rafinerie.

Taková rozsáhlá ofenziva by neoslabila výrazně Asadův režim podporovaný Ruskem a Íránem, ale poslala by do ještě větších hloubek syrskou ekonomiku.

Obrovské válečné škody

Syrský hrubý domácí produkt loni poklesl ve srovnání s posledním předválečným rokem 2010 o 77 procent. Válečné škody Organizace spojených národů odhaduje už nyní na 327 miliard dolarů.

"Když chcete někoho potrestat vojenským úderem, zasáhnete důležitou infrastrukturu. V tom je podstata trestného úderu," řekl listu Washington Post bývalý důstojník amerických vzdušných sil David Deptula.

Pokud Trump dá rozkaz zahájit palbu, dopadnou na Sýrii rakety s plochou dráhou letu Tomahawk. K akci je připravena také francouzská fregata a britské ponorky. Francouzský prezident Emmanuel Macron upozornil, že jeho armáda zaútočí spolu s USA ve "vybranou chvíli".

"Budeme přijímat rozhodnutí ve vybranou chvíli, kdy to budeme považovat za nejužitečnější a nejefektivnější," dodal prezident v rozhovoru s televizní stanicí TF1. Kancléřka Angela Merkelová naopak vyloučila účast Německa ve vojenské operaci.

Komplikovanější je zapojení amerických bombardérů. V Sýrii je rozmístěn moderní ruský systém protiletecké obrany S-400. Ten zvyšuje riziko sestřelení útočících letounů.

Letos 10. února tento systém zasáhl izraelské letadlo F-16 v syrském vzdušném prostoru. Stroj se zřítil na území Izraele.

Možné zapojení britských vojáků do operace zpochybnil předseda opoziční Labouristické strany Jeremy Corbyn. Podle něj podezření z použití chemických zbraní ve městě Dúmá musí být pořádně vyšetřeno a varoval před přímým střetem Ruska a Spojených států.

"Co se stane, když americká raketa zasáhne ruské letadlo?" položil si Corbyn řečnickou otázku v britské Dolní sněmovně.

