Předražený zázrak F-35: Neviditelná stíhačka umí přistát jako vrtulník, pilot ji může ovládat hlasem

Stíhací bombardér F-35 tento týden jako první do boje nasadilo izraelské letectvo. Umí přistát kolmo k zemi a radary ho díky zastírací technologii stealth takřka nepostřehnou.

Washington - Mocný, víceúčelový, radarem takřka nezachytitelný. A neviditelný. Bojový letoun páté generace, létající švýcarský nůž.

Kolem amerického stíhacího bombardéru F-35 Lightning II se hemží superlativy. Stroj tento týden jako vůbec první do boje pustilo izraelské letectvo.

"Když stíhací letoun čtvrté generace v rámci bojového scénáře narazí na F-35, letoun čtvrté generace zemře," chlubila se před třemi lety firma Lockheed Martin, která stíhačku vyvinula.

Superstroj americký koncern navrhl ve třech verzích a dvou modifikacích, včetně té izraelské. Díky své víceúčelovosti by mohl do budoucna nahradit rozličné předchůdce. Mimo jiné třeba slavnou F-16 Fighting Falcon nebo F/A-18 Hornet.

Neviditelný pro radary

Všechny modely disponují zastírací technologií stealth, které je podřízen tvar letadla, jeho konstrukce i použité "absorpční" materiály pohlcující signál, včetně speciálního krycího nátěru. Letoun je navíc špatně zachytitelný i infračervenou technologií.

Jako nejpokročilejší se jeví varianta F-35B, která dokáže vzlétnout na velice krátké vzletové dráze a přistávat může kolmo k zemi takřka jako vrtulník. Používá přitom zdvihové dmychadlo, ne nepodobné vybavení sovětského stroje Jak-141. Oproti áčkové variantě ale snese menší přetížení. Nahradí nejspíš hojně využívané Hornety a také Harriety.

Video: První start a přelet letounů F-35 nad Izraelem

Izraelská armáda v prosinci 2016 zveřejnila záběry prvního startu a přeletu letounů F-35 nad Izraelem, kdy stroje pilotovali vojáci židovského státu. | Video: Israel Defense Forces | 01:13

Varianta C je pak určena pro letadlové lodě vybavené asistovaným vzletem a přistáváním za pomoci brzdicích lan. "Nejobyčejnější" a nejlehčí áčková verze by mohla nahradit starší oblíbené, avšak "viditelné" F-16.

Pilot ovládá hlasem i skrz futuristický displej

Víceúčelová F-35 je určena pro průzkumné lety, pozemní útoky i obranné akce ve vzduchu. Podle armády dokáže zničit nepřítele na dlouhou vzdálenost.

Namísto klasického průhledového displeje disponuje F-35 jedním dotykovým displejem a dalším zabudovaným přímo v helmě pilota, jejíž součástí je také zaměřovač. Díky zabudované šestici infračervených senzorů vně letounu může pilot v reálném čase sledovat dění kolem. Letoun je navíc možné díky systému rozpoznávání řeči ovládat i hlasem.

Video: F-35 na letecké show v Paříži

Pilot s moderním americkým bojovým letounem F-35, který má být neviditelný pro radary, se předváděl na letecké show v Paříži. | Video: Salon du Bourget / Paris Airshow | 00:53

F-35 právě prochází posledním, sedmnáctým rokem vývojové fáze. Na podzim se začne testovat v boji a příští rok by mohla začít na plné obrátky sériová výroba. Objednán jich je nejen z Ameriky rekordní počet.

Od roku 2001 F-35 vyvíjí firma Lockheed Martin, která ke spolupráci a spolufinancování přizvala také Austrálii, Dánsko, Nizozemsko, Izrael, Japonsko, Jižní Koreu, Norsko, Velkou Británii, Itálii a Turecko.

Program Joinst Strike Fighter, z něhož se nynější stíhačka přes model X-35 vyvinula, byl ale zahájen už v roce 1995 a kromě firmy Lockheed Martin se projektu několik let účastnila i společnost Boeing.

Odpovědí na jeho vývoj byly ve světě například vylepšená ruská stíhačka Mig-35 nebo čínská Čcheng-tu J-20 alias "Mocný drak".

Nad kontinentální Evropou byly F-35 poprvé nasazeny loni v dubnu, kdy dva stroje přiletěly z britské základny na vojenské cvičení Severoatlantické aliance do Estonska. Stuart Evans z leteckého velitelství NATO tehdy označil stíhačky F-35 za základ vojenských kapacit aliance k obraně vzdušné suverenity. Měly ujistit evropské spojence, že jim USA pomohou čelit případné ruské agresi.

Ještě loni, před započatými rozhovory s Pchjongjangem, se s F-35 počítalo také k možnému útoku na Severní Koreu, při kterém by doprovodily starší sourozence F-22.

Utrpení při vývoji

Program F-35 se nicméně potýkal i s řadou problémů, zejména s technickými potížemi a zpožděním.

V roce 2015 se vlivnému blogu "War is Boring" (Válka je nudná, pozn. red.) dostala do rukou zpráva testovacího pilota, který F-35 popsal jako těžkopádný a příliš pomalý stroj, který se při simulovaném souboji nedokázal dostat ani na dohled "zastaralé" F-16.

Pentagon se bránil tím, že v souboji byla použita okleštěná verze bez moderního softwaru, senzorů i krycího zastíracího nátěru. "Nebyl vybaven zbraněmi a softwarem, které pilotovi F-35 umožňují zatáčet, zamířit zbraně pomocí helmy a střílet na nepřítele bez toho, aby letoun nasměroval na svůj cíl," stálo v prohlášení Pentagonu.

Video: Letectvo USA zveřejnilo záznam testování stíhačky F-35

Americké letectvo zveřejnilo záznam testování stíhačky F-35, jejíž vývoj patří se svými téměř 400 miliardami dolar k nejdražším projektům armády. | Video: Reuters | 03:45

V následujícím roce pak US Air Force dočasně pozastavilo lety deseti strojů kvůli závadě na chlazení uvnitř palivových nádrží, a to jen měsíc poté, co stroje získaly označení "schopné boje".

Předražený projekt

Hlavní potíží superstrojů jsou ale peníze. Přestože dosud ani nezačala sériová produkce.

Celý projekt F-35 bývá označován za nejdražší zbraňový systém v historii. Jeho vývoj a následná produkce strojů podle agentury Bloomberg, která se odvolává na Pentagon, vychází na více než 400 miliard dolarů.

Stíhačky mají navíc i kvůli své víceúčelovosti velmi vysoké provozní náklady. Udržet je v provozu do roku 2070 by pak mohlo jen pro USA vyjít na neuvěřitelných 1,1 bilionu dolarů. Letectvo tak nyní spolupracuje s Pentagonem na plánu, jak náklady výrazně snížit.

Izrael průkopníkem

Izrael je prvním z velkých kupců F-35, který letouny použil v boji. Podle listu The Times of Israel tak v posledních týdnech země učinila hned dvakrát na dvou různých frontách.

"Letouny Adir (tak F-35 říkají Izraelci, pozn. red.) už jsou funkční a létají mise. Jsme první na světě, kdo provedl údery s F-35," informoval generálmajor Amikam Norkin.

Izrael je nejbližším spojencem USA na Blízkém východě a jako jediný stát v regionu letouny v roce 2016 dostal. Tehdejší americký viceprezident k tomu uvedl, že USA si chtějí být jisté, že si židovský stát zachová i do budoucna ve vojenské oblasti "kvalitativní převahu" nad svými nepřáteli.

Už v roce 2010 Izrael koupil 19 strojů F-35 za 2,75 miliardy dolarů (téměř 70 miliard Kč). O pět let později pak podepsal smlouvu na nákup dalších. Celkem by stát chtěl nakoupit asi pět desítek letounů, dosud jich získal nejméně devět.