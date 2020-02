Slováci vybírají nový parlament. Premiér Pellegrini mluví o hrozbě migrační vlny

Slovenský premiér a volební lídr Směru Peter Pellegrini den před sobotními parlamentními volbami na Slovensku varoval před migrační vlnou. Reagoval tak na zprávy, že Turecko otevírá pro migranty hranice s EU. Podle lídra opozičního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igora Matoviče, které má šanci ve volbách dosud dominantní Směr-SD porazit, Pellegrini migranty straší v obavě ze špatného volebního výsledku své strany.

"Migrační hrozbu v žádném případě nebudeme podceňovat. Musí platit, že Slovensko bude rozhodovat, kdo na jeho území vstoupí a kdo nikoliv. S bezpečností Slovenské republiky nebudeme v žádném případě hazardovat," uvedl v prohlášení Pellegrini.

"Na poslední chvíli strašit lidi, (že) už jsem pochodují migranti z Turecka - ti lidé (Směr-SD) jsou zcela zoufalí. Mají k dispozici stejné průzkumy jako my. Je zřejmě, že poprvé po dlouhé době může být Směr nejen poražen, ale doslova pokořen. Budou dělat všechno pro to, aby to jakýmkoliv způsobem zvrátili," reagoval Matovič na Pellegriniho slova.