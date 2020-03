Premiér pro všechny. Matovič ukončil éru Fica a chce nejlepší vládu všech dob

Za potlesku více než tisícovky příznivců vystoupil Igor Matovič v sobotu hodinu před půlnocí na pódiu Městské sportovní haly v Trnavě. Pravděpodobně budoucího slovenského premiéra vítali lidé u stolečků skandováním jeho křestního jména. “Jste vítáni bez ohledu na to, koho jste volili,” promluvil k nim vítěz slovenských parlamentních voleb.

Trnava (od naší zpravodajky) - Igor Matovič porazil dvanáct let vládnoucí stranu Směr i všechny ostatní soupeře a spojence s přehledem. Volební noc ve štábu hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) v jeho rodné Trnavě proto připomínala velkolepou oslavu.

Matovič jako showman promlouval k fanouškům, povzbuzoval je v jásotu a aplaudování, v mezičase hrála cimbálovka. I v pozdních nočních hodinách byla sportovní hala téměř zaplněná. "Otevřeli jsme tuto halu pro 1500 nebo 1800 lidí. Vůbec vás neznáme, ale jste vítáni bez ohledu na to, koho jste volili. Na tom vidíte, že děláme politiku jinak," pronesl Igor Matovič v úvodu večera k publiku.

Jeho hnutí získalo v sobotních parlamentních volbách čtvrtinu hlasů. Dosud nejsilnější Směr Roberta Fica skončil až na druhém místě s 18 procenty.

Pravděpodobný budoucí slovenský premiér Matovič je v politice už deset let. Začínal v politické straně Svoboda a Solidarita, než v roce 2011 založil hnutí OLaNO. V jeho čele proslul jako neúnavný kritik korupce na Slovensku a vlády strany Směr. Jeho rivalové ho v minulosti označovali za exhibicionistu, šaška a populistu.

Matovič na sebe umí upozornit, což dokázal i megalomanskou volební nocí s bohatým cateringem a programem až do brzkých ranních hodin. Když například během nedávného zasedání parlamentu vystoupil předseda slovenské Národní rady Andrej Danko v pravděpodobně podroušeném stavu, postavil se vedle něj Matovič s cedulí s nápisem "Je ožralý". Jak ale v posledních týdnech před volbami jeho popularita v průzkumech rostla, mírnil se i jeho slovník.

Šestačtyřicetiletý podnikatel teď bude mít poprvé šanci vystoupit z opozice a podílet se na vládě. Po volbách už mluvil s neskrývanou radostí jako možný budoucí premiér, jehož úkolem je sjednotit nynější opozici a utvořit stabilní vládní koalici, která vydrží celé čtyřleté volební období. Od řečnického pultíku zval ještě téže noci předsedy stran Za lidi a Svoboda a Solidarita do Trnavy.

Neděláme rozdíly

"Očekávám povzbudivá slova pro lidi, kteří se zmobilizovali, protože chtějí na Slovensku změnu," vysvětlila svou účast na dlouhé volební noci v trnavské sportovní hale pětadvacetiletá studentka Zdeňka. Matovič povzbudivými slovy nešetřil, nesměřoval je ale jen ke svým voličům. Poděkoval i těm, kteří volili Směr nebo Kotlebovce-Lidovou stranu Naše Slovensko (LSNS).

Úspěch si hnutí OLaNO podle něj zasloužilo tím, že se mu podařilo oslovit nevoliče. Hlasování se vyznačovalo vysokou volební účastí. "Mezi slovenskými politickými stranami vládne přesvědčení, že nemá smysl zabojovat o nevoliče, že je jednodušší přebrat voliče svým konkurentům. My jsme se ale vydali touto složitou cestou," prohlašoval Matovič a při tom promlouval hlavně k voličům konkurenčních stran.

Doufá, že i oni nakonec zjistí, že jeho vláda je pro ně lepší. "Nebojte se budoucnosti, společně to dokážeme," bylo jedno z mnoha chytlavých hesel noci, které publikum odměňovalo potleskem.

Předseda OLaNO se chystá být premiérem všech. "Troufáme si zastupovat i zájmy Maďarů žijících na Slovensku, protože neděláme rozdíly," reagoval na zjištění, že poprvé od roku 1989 nebude mít ve slovenském parlamentu zastoupení maďarská menšina. "Všem nám koluje v žilách stejná krev. Nehledě na to, jakým jazykem nás naše matky naučily mluvit, jestli to bylo romsky, maďarsky, rusínsky nebo slovensky. Budeme zastupovat všechny občany bez rozdílu," sliboval, zatímco jeho projev okamžitě překládal tlumočník do znakové řeči.

Nejlepší vláda populistů

Matovič se podle svých slov chystá sestavit "tu nejlepší vládu, jakou kdy Slovensko mělo", a to společně s ostatními demokratickými opozičními stranami. Předčasným volbám, kterých se odborníci obávají v případě, že se velká koalice nedokáže domluvit, se chce za každou cenu vyhnout.

Se svými budoucími koaličními partnery se poprvé sejde v neděli dopoledne během debaty na Televizi Markíza. Většinu může sestavit se stranami Za lidi bývalého prezidenta Andreje Kisky, Svoboda a Solidarita Richarda Sulíka a Jsme rodina Borise Kollára.

Už v kampani ale bylo jasné, že právě s Kollárem, excentrickým populistou, jehož cílem je chránit takzvanou tradiční rodinu, mají ostatní partaje mírný problém. Pokud ale chtějí sestavit vládu, budou muset spolupracovat i s ním. Matovič ho totiž podle dosavadních výsledků zřejmě nepotřebuje k většině, on ale touží po většině ústavní. A k té potřebuje aspoň 90 křesel v Národní radě.

Do parlamentu se dostalo celkem šest stran. V opozici se ocitne Směr a LSNS Mariana Kotleby. Poražený předseda Směru Robert Fico se ani k předběžným výsledkům nevyjádřil a dosluhující premiér Peter Pellegrini naznačil, že nabídne rezignaci na svůj post místopředsedy strany. Předseda krajně pravicové LSNS Kotleba, který oproti průzkumům překvapivě propadl, s novináři ani nemluvil.

Největší zklamání přišlo pro koalici Progresivní Slovensko/Spolu, která pro vstup do parlamentu potřebuje získat alespoň sedm procent a nyní je na 6,96 procenta. Předvolební průzkumy jí přitom přisuzovaly dokonce přes devět procent.

Sobotní volby potvrdily, že Slovensko čeká velká změna. "Definitivně jsme se zbavili mafie, " ohlásil Igor Matovič konec jedné éry.