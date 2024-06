Doživotní plat i omezení shromáždění. Slovenská vláda chce po atentátu zavést změny

Slovenská vláda ve středu v reakci na květnový útok na premiéra Roberta Fica navrhla omezení ve shromažďovacím právu, státní ochranku pro větší počet politiků včetně šéfů opozičních stran, ale také vyplácení doživotního platu rovněž některým dalším bývalým vrcholným politikům. Kabinet současně požádal sněmovnu o schválení návrhu ve zrychleném režimu.

Podle vicepremiéra Roberta Kaliňáka jde o první balík opatření na zlepšení bezpečnostní situace v zemi. O rozsáhlých změnách se mluví jako o zákonu "lex atentát". Novinka předpokládá rozšíření důvodů k zákazu ohlášeného shromáždění, zvýšení pokut za některé přestupky proti shromažďovacímu právu a také zavedení peněžních sankcí za šíření nenávisti na internetu.

"Začínáme tím, že chceme uklidnit situaci v oblasti shromažďování. Navzdory tomu, že občané mají ústavou garantované právo na klidné shromáždění, toto často nebylo dodržováno. Rozhodli jsme se, že je zakázáno rušit klidná shromáždění," řekl Kaliňák.

Nově by měla být shromáždění zakázaná nejen například u sídla parlamentu, ale také blízko budov, kde sídlí nebo pracuje hlava státu, vláda a soudy či u bydliště nejvyšších politiků nebo jiných osob, kvůli jejichž práci byla demonstrace svolána. V minulosti lidé demonstrovali například u bydlišť prezidentky Zuzany Čaputové, premiéra Fica či někdejšího šéfa vlády Igora Matoviče a v době epidemie nemoci covid-19 také před domy některých známých lékařů.

Nárok na ochranku mají nově mít také předsedové parlamentních stran, kteří jsou poslanci. V praxi to znamená hlavně zavedení policejní ochrany některých současných lídrů opozičních stran. Nynější čelní představitelé vládních stran i šéf nejsilnějšího hnutí opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka mají přidělenou státní ochranku na základě svých funkcí ve vládě nebo ve vedení parlamentu.

Podle návrhu po skončení výkonu funkce bude mít doživotně ochranku a dostávat plat už nejen bývalá hlava státu, ale nově také ti někdejší premiéři a předsedové parlamentu, kteří tuto funkci vykonávali alespoň dvě úplná čtyřletá volební období. Tuto podmínku by podle dostupných informací nyní splňoval pouze Fico, který je šéfem vlády už počtvrté.

Návrh zákona počítá také s posílením pravomocí civilní tajné služby SIS tak, aby mohla získávat a vyhodnocovat informace ohledně případného ohrožení státem chráněných politiků a dalších osob.

Slovenský prezident, premiér a předseda parlamentu by nově měli mít nárok na využívání státních nemovitosti, nejen bytu. Slovensko nemá systém státních rezidencí, ve kterých by vrcholní politici země bydleli v době výkonu funkce. To chce nynější vláda změnit. Například dosluhující slovenská prezidentka Čaputová dojíždí do prezidentského paláce ze svého bydliště ve městě Pezinok.

Návrh zákona o některých opatřeních na zlepšení bezpečnostní situace na Slovensku schválila vláda necelý měsíc od střelby na Fica, který se zotavuje ze zranění už v domácí péči. Na Fica opakovaně z bezprostřední blízkosti střílel útočník poté, co politik po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel na náměstí pozdravit lidi. Střelce policisté na místě zadrželi, muž je stíhán vazebně a za pokus o vraždu mu hrozí 25 let vězení nebo doživotí.

Video: Záběry ukazují slovenského premiéra Roberta Fica těsně před střelbou (15. 5. 2024)