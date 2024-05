Básník, který ještě před lety vystupoval proti násilí. Kdo je slovenský atentátník?

Slovensko se zmítá v obavách o zdraví svého premiéra. Když Robert Fico vyšel před kulturní dům ve městě Handlová podat ruku lidem za hrazením, útočník na něj pětkrát z bezprostřední blízkosti vystřelil. Policie Juraje Cintulu obvinila z pokusu o úkladnou vraždu z pomsty. Co zatím víme o střelci, kterému hrozí 25 let vězení až doživotí?

Jednasedmdesátiletý spisovatel Cintula pochází z Levic a střílel legálně drženou zbraní. Více svědků události popsalo, že podezřelý na premiéra nejprve zakřičel "Robo, pojď sem". Fico mu podával ruku, zatímco padlo pět výstřelů. Policie a ochranka útočníka zadržela přímo na místě činu. Slovenský premiér je po atentátu ve stabilizovaném, avšak velmi vážném stavu.

Podle slovenských médií se Juraj Cintula politicky angažoval proti Robertu Ficovi už v minulosti. Stanice Markíza ve čtvrtek na svém webu napsala, že muž koncem dubna protestoval proti jeho vládě na jejím výjezdním zasedání v Dolné Krupé nedaleko Trnavy. "Stalo se to 24. dubna. Hrstka protestujících, mezi kterými byl i Juraj C., křičela slova jako 'Ať žije Ukrajina', 'zrádci' nebo 'dost bylo Fica'. Měli i transparenty na podporu RTVS," popisuje televize.

Atentátník je nyní v důchodu, dřív byl zaměstnaný v dole v Handlové. Později pracoval pro soukromou bezpečnostní službu jako ostraha v jednom z nákupních center v Levicích. Tehdy o něm naposledy psala slovenská média, protože ho napadl jeden ze zákazníků a způsobil mu četná zranění.

Portál Aktuality.sk se spojil s Cintulovým synem, který řekl, že ho otcův čin šokoval. Potvrdil, že měl legálně drženou zbraň. Popřel ale, že by muž někdy otevřeně mluvil o útoku na politika. Na otázku, jestli měl nenávistný vztah k premiérovi, odvětil: "Řeknu vám to takto, nevolil ho. To je vše, co k tomu mohu říci." Deník SME útočníka označuje za Ficova velkého odpůrce.

Podezřelý byl také umělecky činný a vyšlo mu několik básnických sbírek. Byl i členem levického Literárního klubu Duha, popisuje slovenský Denník N. Podle facebookové stránky klub tvořili hlavně lidé vyššího věku. Cintula patřil i do Spolku slovenských spisovatelů, který ve stanovisku útok odsoudil.

"Konat bez příkazu státu" se Slovenskými branci

Denník N také s odkazem na maďarského investigativního novináře Szabolcse Panyiho uvedl, že se muž v minulosti scházel s proruskou, podle vojenských pravidel organizovanou skupinou Slovenští branci. V roce 2016 na Facebooku podle liatu sdíleli fotku, která zachycuje také atentátníka.

V příspěvku, který sdíleli Slovenští branci, Juraj Cintula popisuje, co ho tehdy přitahovalo na proruské skupině. Mezi důvody uvádí "schopnost konat bez příkazu státu" i "nezištnou zanícenost". V jiném příspěvku psal, že stát nedokáže chránit své občany, proto by měli občané sami chránit veřejný prostor, dokud ho "zaplňují kriminální živly".

Slovenští branci ohlásili ukončení činnosti na podzim 2022. Před tím šířili stejné teze jako prokremelská propaganda, zastávali se Ruska, stavěli se proti Západu a útočili i na média.

Deníku Sme se Juraje C. povedlo identifikovat i na dvou veřejně dostupných snímcích z opoziční demonstrace proti přijetí vládní novely trestního zákona ze 7. února, kterého se zúčastnilo asi 18 tisíc lidí.

Před osmi lety muž zveřejnil tři videa s názvem Proti násilí. "Musíme ukázat sílu, ale ne násilí," řekl v nich. Sílu radil předvádět na náměstích, kde se mají setkat lidé, kteří nesouhlasí s chamtivostí politiků, ale nejsou proti demokracii. Podle videí také v roce 2016 založil hnutí Proti násilí.

