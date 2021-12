Johnsonův skandál. Zatímco Brity svíral lockdown, v jeho bytě se konaly tajné mejdany

Britský premiér Boris Johnson čelí zatím největší krizi od nástupu do úřadu. Ostrovní média odhalila, že v době loňského lockdownu, kdy vláda zakázala oslavy a vánoční večírky, se v jeho londýnském sídle Downing Street 10 konala tajná party. Veřejnost je pobouřena a politika kritizují i jeho obvyklí zastánci.

Minulé úterý britský bulvární deník Mirror publikoval článek, ve kterém tvrdil, že loni před Vánoci se přímo v bytě ministerského předsedy Johnsona opakovaně odehrály večírky. K jednomu z nich mělo dojít 18. prosince a údajně se ho zúčastnily desítky lidí, pilo se víno a hrály hry.

V tu dobu ale v Londýně platila extrémně přísná protipandemická opatření, denně umíraly stovky lidí a sám Boris Johnson lidem vysvětloval, že se ani na Vánoce nemohou scházet se svými blízkými. Firemní vánoční večírky byly vysloveně zakázané, připomíná stanice BBC.

Premiér Johnson i zbytek Downing Street vše popírá a tvrdí, že informace pocházejí od anonymních a nedůvěryhodných zdrojů. Nedodali ale žádný důkaz o tom, že se zmíněný vánoční večírek nekonal. Tento týden navíc na veřejnost unikly další podrobnosti, co přesně se odehrálo.

Stanice ITV odvysílala záběry natočené loni 22. prosince, tedy čtyři dny poté, co se měl večírek konat. Tehdejší premiérova mluvčí Allegra Strattonová na nich s kolegy "nanečisto" nacvičuje tiskovou konferenci. Spolupracovníci jí kladou dotazy, které lze očekávat od novinářů.

Jeden z nich směrem k mluvčí řekne, že na sociálních sítích viděl, že se v Downing Street konal večírek. "Viděla jste tyto informace?" ptá se. Strattonová se nervózně zasměje a odpoví: "Šla jsem domů - počkejte, počkejte, ehm…" Pak se jí kolega zeptá, zda by premiér toleroval pořádání vánočních oslav. Mluvčí se opět nervózně zasměje a ostatních poradců se zeptá: "Co je správná odpověď?"

Následně Allegra Strattonová na videu odpovídá, že šlo o pracovní schůzku a ironicky dodá, že mohlo jít i o setkání nad vínem a sýry, kde hosté nedodržovali doporučené rozestupy. Všichni přítomní se nad odpovědí vesele smějí.

Mluvčí po zveřejnění záběrů ze své funkce odstoupila. "Moje poznámky vypadají, že si dělám legraci z pravidel, která se všichni snažili dodržovat. To nikdy nebyl můj záměr. Budu těchto komentářů litovat do konce svých dnů a chtěla bych se za ně všem hluboce omluvit," prohlásila.

Premiér Boris Johnson přesto dál odmítá, že by k inkriminovanému večírku došlo, přesto v parlamentu prohlásil, že nechá celou věc interně vyšetřit. "Chápu, jak rozčilující může být pomyšlení, že lidé, kteří stanovují pravidla, je sami nedodržují," připustil ve středu šéf britské vlády. "Omlouvám se za to, že se lidé po celé zemi cítí uraženi, a omluvám se za to, jakým dojmem to působí," dodal a následně zopakoval, že podle jeho informací se žádný mejdan nekonal.

Kritika ze všech stran

Johnsonovi kritici upozorňují na to, že se premiér snaží vinu shodit na zaměstnance Downing Street, jako by o večírku sám nevěděl. "Miliony lidí si teď myslí, že si z nich premiér dělal blázny," prohlásil šéf opozičních labouristů Keir Starmer.

Podle zdroje listu Sunday Times lidé na večírek přišli ve vánočních svetrech a o všem se dohadovali přes komunikační aplikaci WhatsApp. Na party se také potají rozdávaly dárky, spousta jídla i alkoholu byla samozřejmostí.

Od premiéra se teď distancují i jeho bývalí poradci nebo straničtí kolegové. Šéf skotských konzervativců Douglas Ross například řekl, že je velmi naštvaný a zklamaný. "Tohle všechno podkopává důvěru lidí v opatření, která dodržují a která dodržovali i loni. Ale zdá se, že lidé v Downing Street nikoliv," uvedl.

Do Johnsona se pustila také všechna britská média, včetně konzervativních novin The Daily Telegraph, pro které v minulosti sám psal sloupky: "Nechoďte do práce, ale choďte na večírky," stálo na jejich čtvrteční titulní straně. "Jedno pravidlo pro ně, jiná pro nás," napsal zase bulvární deník Daily Mail.

Premiér Johnson má problém:

🔹Pravicový Telegraph, kde dělával sloupkaře: Začátek konce Borise?

🔹The Mail: Jedno pravidlo pro ně, jiná pro nás

🔹The Times: Konzervativci uspořádali ještě druhou hlasitou party

🔹The Sun: Dělejte, jak říkám, ale ne tak, jak slavím vánoce já pic.twitter.com/sctIShfwVS — Bohumil Vostal (@BohumilVostal) December 9, 2021

Ačkoliv se nejedná o první skandál Johnsonovy vlády, tentokrát by podle britských komentátorů mohl skutečně ohrozit premiérovu legitimitu a budoucnost ve vedení strany. Skot Douglas Ross dokonce prohlásil, že pokud by se prokázalo, že Johnson parlamentu lhal, když tvrdil, že žádný večírek nebyl, měl by na svou funkci rezignovat, připomíná server The Guardian.