Znepokojivá tvrzení o letadlech Boeingu. Inženýr varuje před katastrofálním selháním

Inženýr společnosti Boeing Sam Salehpour tvrdí, že si jeho firma při výrobě svých letadel 777 a 787 Dreamliner zkracovala postupy. O stížnosti whistleblowera jako první informoval deník New York Times.

Informátor uvedl, že se jeho stížnost týká problémů s kvalitou, které mohou dramaticky snížit životnost letadel. "Nedělám to proto, že bych chtěl, aby Boeing selhal, ale protože chci, aby uspěl a zabránil haváriím," řekl novinářům Salehpour.

Inženýr Boeingu tvrdí, že pracovní skupiny, které letadlo sestavovaly, řádně nevyplnily drobné mezery při spojování samostatně vyrobených částí trupu. "Tím se stroj více opotřebovává, zkracuje se jeho životnost a hrozí katastrofální selhání," tvrdí Salehpourovi právníci.

Obvinění o mezerách nejsou úplně nová. Dva roky kvůli nim nemohla společnost Dreamlinery dodávat. Boeing tvrdil, že změny ve výrobním procesu provedl a dodávky nakonec obnovil. Boeing 787 Dreamliner uvedli do provozu v roce 2011. Podle společnosti má životnost 50 let, tedy každý ze strojů by mohl absolvovat přibližně 44 000 letů.

Salehpourovi právníci uvedli, že americký Federální úřad pro letectví (FAA) byl překvapen, když prostřednictvím jeho stížnosti zjistil, že problém přetrvává. "Na vlastní oči jsem viděl, jak lidé skáčou po částech letadla, aby je srovnali. Tím, že skáčete nahoru a dolů, deformujete díly tak, aby se otvory dočasně srovnaly… a tak se letadlo nestaví," řekl Salehpour.

Inženýr uvedl, že se mu společnost pomstila poté, co vyřkl další obavy. Upozornil vedení na existenci problémů s vrtáním. "Ignorovali mě a nakonec převedli z programu 787 do programu 777," řekl Salehpour.

Ve své nové funkci prý objevil nekvalitní práci se zarovnáváním částí pláště letadla a tlak na inženýry, aby schvalovali práci, kterou ještě nezkontrolovali. Celkem se podle Salehpoura problémy týkají více než 400 letounů 777 a 1 000 letounů 787.

FAA uvedl, že vyšetřuje všechny stížnosti oznamovatelů. "Dobrovolné hlášení bez obav z postihu je zásadním prvkem bezpečnosti letectví. Důrazně vyzýváme všechny v leteckém průmyslu, aby sdíleli informace," uvedl úřad. Situací v Boeingu se bude zabývat také senátní podvýbor.

Společnost se k tvrzením o letounu 777 bezprostředně nevyjádřila, ale Salehpourovy obavy ohledně letounu 787 zpochybnila, píše server CNN. "Tato tvrzení o strukturální integritě letounu 787 jsou nepřesná a nepředstavují (popis) komplexní práce, kterou Boeing vykonal pro zajištění kvality a dlouhodobé bezpečnosti letounu," uvedla společnost.

Letouny 787 Dreamliner nebyly zatím uzemněny, ale FAA dvakrát prošetřoval otázky týkající se kontroly kvality při montáži letadel. Společnost tvrdila, že letadla byla a jsou bezpečná.

Je na vině letuška? Vyšetřování střemhlavého pádu Boeingu přineslo nečekané odhalení. (Celý článek s videem zde)