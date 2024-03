Je na vině letuška? Vyšetřování střemhlavého pádu boeingu přineslo nečekané odhalení

Děsivý náhlý pád letadla Boeing 787 Dreamliner společnosti LATAM Airlines ze začátku minulého týdne mohl být podle deníku The Wall Street Journal způsoben lidskou chybou v pilotní kabině, nikoli závadou na stroji. Letadlo mířící z australského Sydney do novozélandského Aucklandu se nejdříve prudce propadlo a poté přešlo do střemhlavého pádu.

Deník cituje zprávu, která se odvolává na nejmenované představitele amerického průmyslu seznámené s předběžnými důkazy z vyšetřování incidentu. Dokument uvádí, že letuška mohla při podávání jídla omylem stisknout spínač na pilotově sedadle. To vedlo k tomu, že motorizovaný prvek zatlačil pilota do řízení a došlo ke stlačení nosu letadla. Pilot nakonec obnovil kontrolu nad strojem a bezpečně přistál.

Událost si vyžádala více než 50 zraněných. Pasažér Brian Jokat byl podle svých slov připoutaný a spal. Náhle pocítil "obrovský podivný pocit uvnitř". Probudil se a uviděl svého souseda z vedlejšího sedadla přiraženého ke stropu letadla. "Bylo to jako ve filmu Vymítač ďábla," přirovnal scénu ke slavnému hororu Kanaďan žijící ve Velké Británii.

Jokat ve videu, které zveřejnila minulý týden agentura Reuters, řekl, že po přistání přišel mezi cestující pilot. "Já se zeptal: 'Co se sakra stalo?' A on odpověděl: 'Zčernal mi přístrojový panel, prostě to vypadlo.' A já na to: 'Cože?' On odpověděl: 'Vypadlo to asi na jednu dvě sekundy a pak se to zase rozsvítilo,'" vzpomínal Jokat.

Společnost Boeing deníku WSJ zprávu potvrdila s tím, že k rozeslala leteckým společnostem, které provozují letoun 787 Dreamliner, doporučení, "které obsahovalo pokyny pro kontrolu a údržbu spínačů (sedadel v pilotní kabině)". Společnost uvedla, že podobné servisní upozornění zaslala leteckým společnostem již v roce 2017.

Například společnost American Airlines poté začala informovat své piloty, že "zjistila potenciální nebezpečí" u spínačů na zadní straně sedadel pilotů v letadlech Dreamliner. Podle CNN by měli být všichni přítomní v kokpitu poučeni o tom, "jak je důležité nepoužívat spínač na horní opěrce pilotního sedadla, pokud je sedadlo obsazeno".

Boeing je po lednové nehodě stroje 737 MAX společnosti Alaska Airlines pod drobnohledem úřadů. Stroji se za letu odtrhl panel, jenž v trupu zaslepuje otvor pro další nouzový východ. Na panelu chyběly klíčové čtyři šrouby, vyplývá z předběžné zprávy Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Regulační orgány po incidentu z 5. ledna výrobu boeingu omezily.

