Výrobní proces Boeingu 737 MAX neprošel auditem. Neobstál ve více než třetině testů

Výrobní proces letadel Boeing 737 MAX neprošel auditem amerického Federálního úřadu pro letectví. S odvoláním na prezentaci úřadu to v pondělí napsal deník The New York Times. Z celkem 89 testů bylo neúspěšných 33. Boeing je po lednové nehodě stroje 737 MAX pod drobnohledem úřadů. Firma s úřady spolupracuje, k poslednímu auditu se zatím nevyjádřila.

Při lednové nehodě letadla společnosti Alaska Airlines se za letu odtrhl panel, který v trupu zaslepuje otvor pro další nouzový východ. Na panelu chyběly čtyři klíčové šrouby, vyplývá z předběžné zprávy Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě z minulého měsíce. Regulační orgány po incidentu z 5. ledna výrobu Boeingu omezily. Související Další incident Boeingu. Letadlo muselo neplánovaně přistát kvůli naprasklému sklu Dodavatel Spirit AeroSystems, který vyrábí trup letounu MAX, prošel šesti ze 13 testů. Další kontrola se zaměřila na takzvanou záslepku, při níž Federální úřad pro letectví zjistil pět problémů při instalaci tohoto dílu. Úřad podle amerického deníku The New York Times vyjádřil obavy ohledně techniků, kteří záslepku do trupu montují. Uvedl, že společnost neurčila znalosti nezbytné pro zajištění tohoto procesu. Vedlo toho americký úřad pro letectví odhalil nedostatky u dveří nákladového prostoru a instalace oken pilotní kabiny, uvádí zpráva. Michael Whitaker z amerického úřadu pro letectví uvedl, že úřad a společnost Boeing chtějí v příštích 30 dnech definovat klíčové body, které musí výrobce splnit, aby mohl zvýšit tempo výroby letounů MAX. Minulý týden úřad zjistil "neshody v oblasti kontroly výrobního procesu, manipulace s díly a jejich skladování a kontroly výrobků společnosti Boeing". Zatím poslední z nedávných incidentů letadel Boeing se udál v pondělí. Stroj Boeing 787 aerolinek LATAM, který letěl ze Sydney do Aucklandu, se při letu prudce propadl. Událost si vyžádala více než 50 zraněných. Na palubě bylo 263 cestujících a devítičlenná posádka. Novozélandská komise pro vyšetřování dopravních nehod v úterý oznámila, že zajistila hlasový záznamník v pilotní kabině a záznamník letových údajů. Na vyšetřování incidentu, který se stal v mezinárodním vzdušném prostoru, se podílí i chilský úřad pro vyšetřování nehod, protože aerolinky LATAM jsou z Chile.