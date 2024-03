Fico za pár měsíců zvládl to, co Mečiar za roky. Přibrzdíme ho, slibuje lídr opozice

Robert Fico za necelých pět měsíců, co se stal již počtvrté slovenským premiérem, stihl kvůli svým proruským výrokům zhoršit vztahy s Českem natolik, že vláda Petra Fialy s jeho kabinetem přerušila jednání. Lídr slovenské opozice Michal Šimečka v rozhovoru pro Aktuálně.cz tvrdí, že pokud Fico bude v podobných krocích pokračovat, opozice i občanská společnost proti němu zasáhne.

Předseda nejsilnější opoziční strany Progresivní Slovensko Šimečka vyrazil tento týden do Česka, kde se snaží urovnat česko-slovenské vztahy. "Moc mě mrzí, že jsme se dostali do této situace. Vladimíru Mečiarovi trvalo roky, než dostal česko-slovenské vztahy do takové krize, Ficovi se to podařilo za pár měsíců. Doufám, že to překonáme," říká.

Šimečka připomíná, že konec společného zasedání obou vlád neznamená úplně přerušení vztahů. I nadále spolu budou Češi a Slováci spolupracovat, a to i na úrovni ministerstev. Žádná vláda ani Fico podle něj nemohou blízkost obou národů znehodnotit.

Výroky členů slovenské vlády, které bagatelizují, kdo je obětí a kdo je agresorem na Ukrajině, jsou podle něj neakceptovatelné a oprávněně vzbuzují rozhořčení. "Absolutně ale nepochybuji o tom, že Petru Fialovi, ale i jiným českým představitelům záleží na dobrých vztazích se Slovenskem a myslí to upřímně," dodává s tím, že rozhodnutí vlády o přerušení společných jednání může jedině respektovat.

"Ficův Směr-SD vyhrál legitimně volby, dělá zahraniční politiku, která se mi bytostně příčí, ale je to jejich právo. Nicméně má v parlamentu křehkou většinu," říká slovenský politik. Opozice už podle něj ukázala, že dovede některá nebezpečí odvrátit. Strana Směr-SD s koaliční stranou Hlas a Slovenskou národní stranou mají ve 150členném parlamentu 79 poslanců.

Fico se na Slovensku několik měsíců snažil o změnu trestního zákona, podle Šimečky ale nedosáhl svého. "Díky opozici, protestům trvajícím osm týdnů po sobě, i díky správnému rozhodnutí prezidentky Zuzany Čaputové a nakonec Ústavnímu soudu má jeho novela pozastavenou účinnost. Budeme na Slovensku bránit právní stát tak dlouho, jak to bude třeba. Máme na to více nástrojů, i ty neparlamentní," říká. Změny, kterými chce Ficova vláda snížit tresty za korupci a ekonomickou kriminalitu, kritizovaly i instituce Evropské unie.

Naše závazky a členství vůči NATO Fico nezpochybnil, říká Šimečka

Šimečka loni v létě před slovenskými parlamentními volbami varoval, že s Ficem v čele může jeho země skončit v mezinárodní izolaci po boku Maďarska. Nyní doufá, že se jeho předpovědi z kampaně nevyplní. "Jedna věc je politická reprezentace a vláda. Druhá věc je celkové nastavení Slovenska, které je proevropské a otevřené pomoci Ukrajině," tvrdí Šimečka.

Domnívá se, že velká část Slováků si uvědomuje, že jsou slovenské bezpečnostní zájmy a záruky v NATO a na Západě. "Stále nepřestávám věřit, že si to uvědomují i lidé ve Směru," říká.

Upozorňuje také na to, že zatím nezachytil od slovenské vlády zpochybňování členství nebo naplnění závazků v NATO. "Slovensko mělo pověst odpovědného a čitelného partnera. Zbývá nám věřit, že o ni nepřijde, a já ze své pozice lídra nejsilnější opoziční strany o to budu usilovat," říká.