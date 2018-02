Severokorejskou delegaci povede na olympiádu formální hlava KLDR Kim Jong-nam

před 5 hodinami

Politickou delegaci Severní Koreje, která u příležitosti zimních olympijských her přicestuje do Jižní Koreje, povede formálně nejvyšší představitel KLDR - předseda stálého výboru Nejvyššího lidového shromáždění Kim Jong-nam. V neděli to oznámilo jihokorejské ministerstvo pro sjednocení. Kim Jong-nam bude stát v čele 22členné severokorejské delegace, která je očekávána v Jižní Koreji v pátek, kdy olympijské hry začnou. Zástupci KLDR v zemi zůstanou tři dny. Soul doufá, že se během olympiády, která potrvá do 25. února, podaří uspořádat jednání s Pchjongjangem. Kim Jong-nam je oficiální hlavou státu, ovšem jeho postavení je velmi formální, protože skutečnou moc má v rukách vůdce Kim Čong-un.

#UPDATE Kim Yong-Nam heads the Supreme People's Assembly -- North Korea's ruling-party-controlled parliament https://t.co/LgaNcuQJZZ — AFP news agency (@AFP) February 4, 2018

autor: ČTK | před 5 hodinami

