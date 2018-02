"Slyšel jsem, jak mi lékaři řežou kosti." Do Severní Koreje se vrací hrozba hladomoru

před 2 hodinami

Ve druhé polovině 90. let zemřel kvůli hladomoru až každý desátý Severokorejec. Kvůli tvrdým sankcím hrozí, že se situace bude opakovat.

Washington/Soul - Za aplausu stojících amerických kongresmanů zvedl Či Sen-ho nad hlavu své dřevěné berle. Potřebuje je k pohybu, protože v Severní Koreji přišel o jednu nohu pod kolenem a jednu ruku nad zápěstím.

Berle mu vyrobil jeho otec, kterého vedení KLDR později popravilo za pokus uprchnout do Číny.

Americký prezident Donald Trump pozval pětatřicetiletého muže, který teď žije v Jižní Koreji, na své poselství o stavu unie. Chtěl ho ukázat jako svědka krutostí severokorejského režimu.

"Žádný režim na světě neutlačuje obyvatele tak brutálně, jako to činí diktatura v Severní Koreji," řekl americký prezident při představování Či Sen-hoa.

Severokorejec je jedním z lidí, kteří svět seznámili s následky katastrofálního hladomoru, který postihl KLDR v druhé polovině 90. let. Zahraničí kvůli izolaci země o tragédii, která se tam odehrávala, nevědělo.

Celé rodiny umíraly kvůli nedostatku potravy. Dokonce i matka Či Sen-hoa hladu a vysílení podlehla.

Sám Či se snažil získat prostředky tak, že z důlních vozíků kradl uhlí, aby ho prodal nebo vyměnil za potraviny. Vyčerpáním ale usnul na kolejích a jeden z vozíků mu přejel ruku a nohu. Skončil v nemocnici, kde mu obě končetiny lékaři amputovali. Kvůli nedostatku anestetik byl při plném vědomí.

"Slyšel jsem, jak mi řežou kosti," vypověděl nyní.

Každý desátý zemřel

Severní Korea se musela vyrovnat se záplavami v roce 1995 a s obdobím ničivého sucha o dva roky později. Předtím ji ještě zasáhlo ukončení sovětské pomoci po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.

Kombinace těchto faktorů způsobila hladomor, během kterého zemřelo až deset procent populace země.

Severokorejci o tomto období v současnosti moc nemluví. Není ale Severokorejce, kterého by se éra hladomoru nějak nedotkla.

Do té doby relativně dobře fungoval veřejný distribuční systém. Najednou se ale situace změnila a Severokorejci museli být odkázáni jen sami na sebe, což pro ně byla obrovská změna. Nebyli na to připraveni, potvrdila Aktuálně.cz koreanistka Nina Špitálníková, která v KLDR byla dvakrát na studijním pobytu.

Sankce tlačí na Severokorejce

V roce 2006 se Či Sen-ho dostal přes řeku do Číny a odtud do Jižní Koreje. Jeho otci se to nepodařilo. Severokorejští vojáci ho zadrželi, zemřel na následky mučení při výsleších.

Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) v současnosti znovu v Severní Koreji hrozí hlad a podvýživa v důsledku tvrdých mezinárodních sankcí. Poté co vůdce Kim Čong-un i přes zahraniční protest provedl jaderné zkoušky a testy balistických raket.

Ačkoliv se sankce netýkají humanitárních dodávek, na ty má vliv například omezení vývozu paliva do KLDR nebo přerušení dopravních spojení.

"Banky, přepravní společnosti a vůbec všechny firmy, které dodávají do Severní Koreje zboží humanitární spotřeby, jsou opatrné. Nechtějí být obviněny z porušování sankcí," řekl zástupce ředitele UNICEF Umar Abdi.

Podle jeho informací je bezprostředně ohroženo 60 tisíc severokorejských dětí. Počet obětí hladomoru před dvěma desetiletími se odhaduje na půl milionu až milion lidí.

