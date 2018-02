New York Times: Totalitní Severní Korea pomáhala Sýrii s chemickými zbraněmi, tvrdí experti OSN

před 2 hodinami

Podle amerického deníku zásobuje totalitní KLDR v rozporu se sankcemi Rady bezpečnosti OSN Sýrii technologiemi k výrobě a skladování chemických zbraní.

New York - Experti Organizace spojených národů (OSN) v prozatím utajované zprávě dospěli k závěru, že Severní Korea i přes ekonomické sankce dodávala do Sýrie v letech 2012 až 2017 vybavení potřebné k výrobě a skladování chemických zbraní. Z dokumentu cituje americký deník New York Times, jehož redaktor měl možnost si text přečíst.

Experti na základě analýz konstatují, že Severní Korea dodávala do Sýrie například speciální ventily, teploměry a dlaždice. V místech, kde syrský režim skladoval chemikálie, také pobývali severokorejští technici.

V průběhu pěti let Severní Korea vyslala do Sýrie celkem pět lodí s nákladem, využitelným pro civilní i vojenské účely, tvrdí deník. Organizace spojených národů obvinila režim syrského prezidenta Bašára Asada z použití chemických zbraní - zejména sarinu - v několika případech. Největším bylo bombardování povstalecké enklávy východní Ghúta u Damašku 21. srpna 2013, kdy zahynulo přes tisíc lidí.

"Osm expertů z různých zemí tvoří komisi, která zkoumá, zda v oblasti zbraní hromadného ničení a v námořní dopravě Severní Korea neporušuje embargo, které vůči ní vyhlásila Rada bezpečnosti OSN," píší New York Times.

Připomínají, že zbrojní spolupráce mezi Damaškem a Pchjongjangem sahá hluboko do minulosti. V roce 2007 zničilo izraelské letectvo na východě Sýrie objekt, který vypadal jako jaderný reaktor. Syřané ho budovali se severokorejskou pomocí. "Velká skupina techniků z KLDR navštívila Sýrii v srpnu 2016," cituje americký deník z doposud nezveřejněného dokumentu.

VIDEO: Následky chemického útoku na syrské město Chán Šajchún v dubnu 2017.