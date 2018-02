Žold 50 tisíc měsíčně plus prémie. Rusové bojují za Asada v Sýrii, domů se vrací v rakvích

před 1 hodinou

Na straně proasadovských sil bojuje několik tisíc Rusů z takzvané Vagnerovy skupiny. Desítky z nich zemřely při posledním americkém náletu.

Daj az-Zaur (Sýrie) - Čtyřiapadesátiletý Alexandr Potapov, veterán dvou čečenských válek a otec dvou dětí, nemohl ve své rodné vsi Kedrovoje dlouho nalézt práci. Nakonec se nechal za pár rublů zaměstnat na pile.

Ze mzdy nemohl vyžít, loni v říjnu proto přijal nabídku nechat se najmout jako žoldák a odcestoval do Sýrie. Od té doby o něm jeho příbuzní neslyšeli.

Zprávu na rozdíl od nich dostala rodina jiného muže z vesnice o dvou tisících obyvatel, sedmatřicetiletého Ruslana Gavrilova. Ten do Sýrie odešel s Potapovem a dalšími pěti sousedy.

Gavrilov zahynul 7. února při útoku amerických vzdušných sil, jehož cílem byly na východě Sýrie u obce al-Tabíja v údolí Eufratu jednotky bojující na straně prezidenta Bašára Asada.

V koloně postupující proti kurdským bojovníkům ze Syrských demokratických sil byli vedle šíitských milicí také žoldáci z takzvané Vagnerovy skupiny, soukromé bezpečnostní firmy, která má v Sýrii na starosti mimo jiné ostrahu ropných zařízení. Pověřována je ale také bojovými úkoly.

Podle agentury Reuters zahynula při útoku nejméně stovka mužů z proasadovských sil a další dvě stovky byly zraněny. Moskva byla nucena přiznat, a to vůbec poprvé za celé trvání války v Sýrii, že mezi nimi byli i Rusové. Tvrdí však, že jich bylo pouze pět.

Roztrhaný na kusy

Přesné počty Rusů, kteří až doposud v Sýrii zahynuli, se dají jen těžko ověřit. Ruský vojenský lékař, na něhož se odvolává Reuters, hovoří o tom, že 7. února byla v oblasti Dajr az-Zauru zabita přibližně stovka příslušníků Vagnerovy skupiny.

Počet mrtvých ruských žoldáků působících v Sýrii se však podle agentury může vyšplhat až na tři stovky. Zprávu o smrti Gavrilova potvrdila agentuře AP jeho matka Farchanur, které 8. února údajně volal jeden ze spolubojovníků jejího syna.

"Roztrhalo ho to na kusy," uvádí sedmašedesátiletá Gavrilovová. "Pokud by byl naživu - je to odvážný chlapec - pokusil by se zavolat," doplňuje. Podle zpráv z neoficiálních ruských zdrojů byl Gavrilov zabit při explozi muničního skladu, který se se svými kolegy pokoušel zajistit.

Američané zaútočili na proasadovské síly, protože se pokoušely proniknout na východní břeh Eufratu. Ten neoficiálně platí jako dělicí linie mezi územím, kde operují Syrské demokratické síly, a oblastí, již kontrolují vládní jednotky a jejich spojenci.

Svého syna se Gavrilovová od odchodu do Sýrie pokusila odradit, jeho ale zlákala výše žoldu. Podle sdružení ruských investigativních blogerů CIT dostávají příslušníci Vagnerovy skupiny v přepočtu až dva tisíce eur (50 tisíc korun) měsíčně. K tomu pobírají v případě bojových úspěchů prémie.

Pohřby v utajení

O osudu ruských mrtvých ze Sýrie toho není příliš známo, protože Vagnerova armáda i samotný Kreml tyto informace neposkytuje a mrtví jsou pohřbíváni v utajení.

Jednou z mála výjimek je Jevgenij Alikov ze Severooněžsku z Archangelské oblasti. Ten byl při bojích zabit loni v říjnu. Jeho matka Nina Atjuševová několik dní po jeho smrti převzala podle stanice BBC od neznámého muže rakev se synovými ostatky a pět milionů rublů (1,8 milionu korun) z pojistného.

Alikov, podobně jako další ruští kontraktoři, strávil před odchodem do Sýrie celkem měsíc na vojenské základně u Rostova na Donu, kde prodělával speciální výcvik. Společné s nimi má i to, že předtím bojoval v řadách proruských separatistů na východě Ukrajiny.

Totéž platí pro Igora Kosoturova a Stanislava Matvejeva, kteří také pocházeli z Krasnodarského kraje jako Gavrilov s Potapovem. Kreml přitom tvrdí, že se soukromými bezpečnostními agenturami působícími v Sýrii nemá nic společného.

Na ruských opozičních webech ovšem koluje fotografie prezidenta Vladimira Putina, který 9. prosince 2016 vyznamenal velitele Vagnerovy skupiny, někdejšího podplukovníka speciálních sil ruské vojenské rozvědky GRU Dmitrije Utkina.

Třítisícová armáda

Podle zákonů se Rusové nemohou účastnit vojenských konfliktů v zahraničí, pokud tedy ovšem nejsou příslušníky oficiálních ozbrojených sil. Podle zdrojů agentury Reuters se nyní v Petrohradě a Moskvě léčí na tamních klinikách ze svých zranění utrpěných v bojích v Sýrii neupřesněný počet ruských občanů.

Ruslan Levijev z CIT tvrdí, že do loňského prosince mělo na straně asadovských jednotek zahynout na 200 "smluvních bojovníků" z Ruska a dalších zemí bývalého SSSR.

Vagnerovu armádu, registrovanou v Argentině, podle deníku Spiegel On-line sponzoruje mimo jiné ruský oligarcha Jevgenij Prigošin. Ten v Petrohradě provozuje nechvalně proslulou trolí farmu, Agenturu pro výzkum internetu, která vysílá do celého světa dezinformace.

V Sýrii působí na tři tisíce příslušníků Vagnerovy skupiny. Od loňského roku je podle ruského portálu Fontanka ovšem neplatí a nevyzbrojuje ministerstvo obrany, nýbrž přímo syrská vláda.

Video: Útok Spojených států na proasadovské síly v Sýrii