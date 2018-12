Sencov chystá za mřížemi film, říká jeho sestřenice. Převzala za něj Sacharovovu cenu

Dlouhodobý pobyt v ruské věznici, kde držel hladovku, podlomil bratranci Kaplanové zdraví a přivedl jej na pokraj zhroucení. Dopisy, které jsou jeho jediným kontaktem s vnějším světem, však v posledních týdnech začaly znít opět optimističtěji. Důvod je zřejmý, Sencov začal za mřížemi pracovat na novém filmu, řekla ČTK ve Štrasburku Kaplanová.

Poslední dopis od bratrance dostala před dvěma týdny, kdy měl svolení k návštěvě Sencova jeho advokát. Byl optimističtější než před několika měsíci, kdy Sencov odmítal jíst a jeho blízcí se obávali nejhoršího.

"Největší radost má z toho, že může zase pracovat," líčí Kaplanová, podle níž Sencov chystá nový film s názvem Čísla. Už brzy by se měl začít natáčet.

Původně šlo o divadelní hru, kterou napsal ještě před svým uvězněním. Když ale byla inscenována, zrodil se nápad převést ji do filmu. "Oleh je asi prvním filmařem, který režíruje film z vězení. Ve svých dopisech instruuje kolegy, jak by měli natáčet jednotlivé scény," popisuje se sotva postřehnutelným úsměvem žena, která většinu svého času věnuje kampani za Sencovovo propuštění.

Dvaačtyřicetiletý režisér si odpykává trest za terorismus, kterého se podle ruského soudu dopustil tím, že krátce po anexi Krymu na jaře 2014 se pokusil se svým společníkem na Ruskem zabraném ukrajinském poloostrově podpálit kancelář vládní strany Jednotné Rusko a dalšího ruského spolku.

Sencov, který byl ke 20 letům vězení odsouzen v roce 2015, vinu odmítá. Letos na jaře zahájil ve vězení hladovku, kterou však v říjnu ukončil, aby předešel tomu, že mu bude v cele podávána umělá výživa.

Podle Kaplanové se pomalu zotavuje, ale v důsledku dlouhého hladovění se u něj projevují problémy s játry, ledvinami a srdcem. Ještě v říjnu byl na jednotce intenzivní péče.

"Potíž je, že k němu nepustí nezávislé lékaře, a proto nemáme spolehlivé informace o jeho zdraví ani o tom, jak je s ním po lékařské stránce zacházeno. To neříkají ani samotnému Olehovi," řekla Kaplanová.

Ona i právníci se snažili opakovaně kontaktovat ruské úřady, ale bez odezvy. Bezvýsledně se pokoušeli apelovat na Sencovovo propuštění někteří světoví politici či přední filmaři. Příbuzná ruského vězně se svou kampaní snaží přesvědčit další politické lídry i veřejně známé osobnosti, aby žádali režisérovo propuštění.

Český prezident Miloš Zeman je podle Kaplanové zjevně na straně Ruska a na rozdíl od některých západních politiků její snaze nepomáhá. "Netýká se to ale jenom Česka a jeho prezidenta. Rusko má dosti značný vliv na myšlení lidí a zanedbatelné nejsou ani ruské peníze. A peníze bohužel bývají často důležitější motivací než svědomí lidí," podotkla Kaplanová.

Kromě kampaně za bratrancovo propuštění věnuje Kaplanová svůj čas rovněž péči o Sencovovy děti. Za svůj nejdůležitější úkol považuje uchránit je od pozornosti médií. "Sama jsem novinářka a chápu, že média chtějí ve svých záběrech plačící děti a jejich plačící matku. Ve snaze získat tento obrázek způsobují těm dětem ještě větší utrpení," dodala.

Někdejší sovětský disident Viktor Fajnberg napsal letos v červnu otevřený dopis prezidentu Zemanovi a dalším českým ústavním činitelům, aby pomohli Sencovovi. Zeman tehdy podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka nereagoval kvůli dovolené a ani později se ke kauze veřejně nevyjádřil. Ve středu Ovčáček na dotaz ČTK nereagoval, prezident stejně jako on právě čerpá dovolenou.

Fajnberg patřil ke skupině lidí, kteří v roce 1968 protestovali na Rudém náměstí proti sovětské invazi do Československa.