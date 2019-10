Věřili v ráj na hvězdě. Před 25 lety sekta "slunečních templářů" spáchala sebevraždu

Před čtvrtstoletím na západě Švýcarska zemřelo 48 náboženských fanatiků. Sekta s názvem Řád chrámu slunce (Ordre du Temple solaire) věřila, že se po rituální sebevraždě "probudí" na hvězdě jménem Sirius. Ti, kteří sebevraždu odmítali, byli zastřeleni, udušeni nebo otráveni.

Sektu vedl francouzský finanční magnát a klenotník Joseph Di Mambro. On a druhý zakladatel sekty, homeopat belgického původu a příznivce extrémní levice Luc Jouret, byli 5. října 1994 také mezi mrtvými.

Teoriím Joureta a Di Mambra věřili lidé vysokoškolsky vzdělaní a poměrně zámožní. Za členství v sektě se totiž muselo platit, a tak velkou část skupiny "vyvolených" tvořili bankéři nebo obchodníci. Nemuseli však žít v chudé komunitě, zato po nich byla vyžadována mlčenlivost.

Zakladatelé sekty, která vznikla v roce 1984, tvrdili, že pro přesun na hvězdu Sirius, kde čeká ráj, je potřeba velké množství energie. A ta se podle nich dá vyrobit jedině souložením. Kdo s kým bude mít v sektě styk, určovali její dva vůdci. Di Mambro také věřil, že je reinkarnací staroegyptského boha podsvětí Osirise, egyptského faraona Achnatona a Mojžíše.

Vyznavači věřili v odkaz středověkých templářů, magii a blížící se apokalypsu.

Řád zažíval svůj vrchol na konci 80. let, kdy se počet stoupenců pohyboval kolem pěti set. Na počátku 90. let se však sekta dostala do podezření, že je propojena s mezinárodním obchodem se zbraněmi. Několik příslušníků bylo dokonce zatčeno.

Na ostatní čekala vražda

Členové sekty museli Di Mambra bezvýhradně poslouchat. Kdo si před 25 lety odmítl vzít dobrovolně život, byl zavražděn.

Večer 4. října 1994 vzplály tři horské chaty v Kanadě a ve Švýcarsku. V chatě v kanadském turistickém městečku Morin Heights, která patřila Di Mambrovi, našlo smrt pět lidí. Tři z nich ale nezemřeli dobrovolně, jejich těla pobodaná noži ležela ve skladu. Jedním z nich byl pouze tříměsíční chlapec.

Krátce před půlnocí propukly požáry i ve Švýcarsku. V chatě poblíž obce Cheiry hasiči našli podzemní svatyni s kruhovým půdorysem. Uprostřed na rudém koberci se zlatou hvězdou ležela těla mrtvých členů sekty. Celkem tu zahynulo 23 lidí.

V druhé švýcarské chatě, která se nacházela asi o sto kilometrů dále, policie našla dalších 25 těl. Mezi nimi byli i Di Mambro a Jouret.

Celkem sedm desítek mrtvých

Událostmi před čtvrtstoletím ale historie řádu neskončila. V roce 1995 byla u Grenoblu v jihovýchodní Francii nalezena ohořelá těla šestnácti pohřešovaných členů sekty. Těla ležela uspořádána do tvaru hvězdy nohama do středu.

A v roce 1997 hasiči objevili těla dvou Francouzek, Kanaďanky a dvou Švýcarů při požáru v domě, který patřil jednomu z příslušníku náboženské skupiny. Místem činu bylo kanadské městečko St. Casimir, rovněž se jednalo o rituální sebevraždu.

Později byly nalezeny dopisy, které vysvětlovaly sérii sebevražd jako tranzit do vyššího světa.

