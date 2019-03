Šefčovič musí stáhnout hrozivou ztrátu. Proti Čaputové vytáhl migranty a křesťanství

Dvaadvacet procent činil rozdíl mezi Zuzanou Čaputovou a Marošem Šefčovičem v sobotním prvním kole slovenských prezidentských voleb.

Bylo by velké překvapení, kdyby se Šefčovičovi tak obrovský náskok podařilo 30. března zvrátit. V demokraciích se stává, že poražený z prvního kola ve druhém zvítězí. Ale ne v případě tak velké ztráty, jako je tato.

Evropský komisař a kandidát vládní strany Směr - Sociální demokracie má jedinou šanci. Oslovit voliče, kteří v prvním kole dali hlas soudci Štefanu Harabinovi a Marianovi Kotlebovi. Tedy lidi s nacionalistickými a konzervativními názory, kteří jsou kritičtí k Evropské unii, mají rádi Rusko, odmítají migranty a sňatky homosexuálů.

Tito voliči by ale museli uvěřit, že diplomat, který působí dlouho v Evropské komisi, se proměnil v politika sdílejícího jejich pohled na svět.

Šefčovič v neděli potvrdil, že se o to pokusí. Chce podle svých slov nabídnout voličům Harabina a Kotleby "lepší, kultivovanější variantu". Prohlásil také, že by "neměla vše zase rozhodnout Bratislava."

Přerod socialisty ve věrozvěsta

"Paní Čaputová oslovila čtyřicet procent lidí, kteří nemají takový problém s tématy, která budou důležitá v diskusi. Ať už je to pozitivní vnímání otázky (migračních) kvót nebo otázky migrace. Ať je to liberální přístup k hodnotám, které Slovensko dlouho drželo nad vodou, a to hodnoty křesťanské," řekl Šefčovič v debatě na hlavním televizním kanálu veřejnoprávního Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS).

Ani důraz na křesťanství a obranu Slovenska před druhým kolem ale Šefčovičovi vůbec nemusí stačit. Průzkum, který si nechala zpracovat RTVS od agentury Median, ukazuje, že Čaputovou volilo 36 procent katolíků, kandidáta strany Směr jen 14 procent. U evangelíků měla pětačtyřicetiletá právnička ještě větší úspěch.

Na @rtvs publikujeme i volbu podle ukazatelů jako vzdělání. Čaputová nakonec jasně vyhrála i mezi Katolíky. Národovecké kandidáty volilo i přes podporu části církve "jen" 20 % katolíků. pic.twitter.com/xESRRhcB5s — Daniel Prokop (@dan_prokop) March 16, 2019

Komentátor slovenského deníku SME Petr Tkačenko napsal, že pro Šefčoviče je ztráta 22 procent z prvního kola hrozivá. "Navíc není jasné, odkud by mohl hlasy čerpat. Vzhledem na svůj profil a preference Směru se ocitl na stropě možného. Voliči extrémistů mohou být všelijací, ale přerodu socialisty ve věrozvěsta věřit nemohou," dodal.

I jeho kolega Jakub Filo soudí, že získat 25 procent lidí, kteří v prvním kole hlasovali pro Harabina či Kotlebu, bude pro Šefčoviče extrémně těžké.

"Značná část těchto voličů zřejmě zůstane doma a ke druhé kolu nepřijde, ale záviset to bude na agresivitě a jedovatosti kampaně," míní Filo.

Žádná podpora

Oba neúspěšní kandidáti nedoporučili svým voličům ve druhém kole preferovat Šefčoviče.

"Podle mého názoru mezi Zuzanou Čaputovou a Marošem Šefčovičem není nějaký výrazný hodnotový rozdíl, proto neumím s čistým svědomím doporučit žádného z nich. Jediné, v čem je možná pan Šefčovič trochu zvýhodněn, je to, že si neumím dost dobře představit, jak bude paní Čaputová naplňovat úlohu hlavního velitele ozbrojených sil," prohlásil Kotleba, který získal přes deset procent hlasů.

"V druhém kole nepodpořím nikoho, protože volím stát a právo," prohlásil Harabin.

