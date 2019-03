Můžeme Slovákům závidět, zní od českých politiků. Chválí volbu prozápadních kandidátů

Do finále volby slovenského prezidenta postoupili podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) kandidáti, u nichž je záruka, že budou bojovat proti extremismu a nenávisti. Čeští politici si všímají také toho, že oba finalisté jsou proevropští.

Vítězství právničky Zuzany Čaputové v nynějším prvním kole čeští politici vesměs očekávali. Čaputová získala asi dvě pětiny hlasů, druhý postupující, místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič přibližně polovinu.

"Do druhého kola slovenských voleb postoupili kandidáti, u kterých je záruka, že budou bojovat proti extremismu a nenávisti. Přeji jim hodně štěstí ve druhém kole," sdělil Petříček.

Prezident Miloš Zeman se podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka vyjádří podrobně až ke konečnému výsledku, kdy vítězi poblahopřeje. Zeman se ve čtvrtek v TV Barrandov vyslovil pro to, aby se prezidentem stal někdo, kdo už dřív vykonával nějakou politickou funkci a obstál v ní.

"Stále v tom vidím velkou spojitost s vraždou novináře Jána Kuciaka, protože Slovensko chce změnu a vládní garnitura Směru mu to momentálně nenabízí," řekl místopředseda sněmovního zahraničního výboru za ANO Jaroslav Bžoch. Osobně soudí, že Čaputová se stane prezidentkou, neboť Šefčovičovi, byť je podle něho také dobrým kandidátem, je vyčítáno, že nepůsobí na Slovensku. "Je dobře, že Slovensko má oba kandidáty, kteří jsou spíše proevropští než euroskeptičtí," uvedl Bžoch.

Úspěch Čaputové vnímá lídr evropské kandidátky ODS Jan Zahradil jako potvrzení širšího evropského trendu, kdy upadá důvěra v dosavadní stranicko-politické struktury a hledají se lidé zvenku. Poukázal na to, že Šefčovič spojený s vládní stranou Směr-sociální demokracie a Štefan Harabin z někdejší mečiarovské éry nezískali dohromady tolik hlasů jako Čaputová. Čaputová a Šefčovič se podle Zahradila názorově příliš neliší. "Je to taková proevropská liberální rétorika," nechal se slyšet.

Místopředseda zahraničního výboru za Piráty Jan Lipavský vnímá vítězství Čaputové v prvním kole jako velký úspěch pro liberální politiku ve střední Evropě a popřál kandidátce úspěch i ve druhém kole. Byla by podle něho prezidentkou všech Slováků. "Jsem velice rád, že oba postupující kandidáti zastávají jednoznačně proevropské směřování Slovenska," řekl Lipavský.

"Do druhého kola prezidentských voleb na Slovensku postoupily dvě osobnosti, které jasně deklarují, že chtějí patřit k Západu," vyjádřila se podobně také místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Volba kopíruje nálady na Slovensku

Poslanec KSČM Jiří Dolejš označil oba postupující za proevropské pragmatiky. "Populista (Štefan) Harabin a fašista Marian Kotleba nepostoupili. Už proto lze Slovákům popřát už nyní," napsal na Facebooku.

Zisk Čaputové podle místopředsedy KDU-ČSL Ondřeje Benešíka kopíruje nálady na Slovensku, Čaputová je vnímaná jako nástupkyně populárního Andreje Kisky. Benešík uvedl, že Šefčovice zná osobně, jde podle něho o velmi schopného diplomata evropského a světového rozměru.

K Čaputové má Benešík výhrady kvůli jejímu přílišnému liberalismu. "Rozhodně je dobře, že nikdo z nich nerozporuje mezinárodní ukotvení Slovenska, naopak se k němu hrdě hlásí a chce ho prohlubovat," řekl Benešík.

Skutečnost, že slovenským prezidentem bude v každém případě proevropský politik, ocenila poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. "Můžeme Slovákům jenom závidět," uvedla a podpořila Čaputovou. "Určitě by bylo hezké, kdyby to byla žena, protože už potřetí se na Slovensku uchází výrazná žena o prezidentské místo. V minulosti to byly Magda Vášáryová a Iveta Radičová a třeba to nyní Slovákům vyjde," dodala Langšádlová.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek podotkl, že postoupily dvě jasně proevropské osobnosti. "Mám smíšený pocit. Raduji se, že veřejnost našeho nejbližšího souseda má v této otázce většinově jasno. Leč už zase musím Slovákům závidět," napsal na Facebooku.

