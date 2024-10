Schwarzenegger podpořil Harrisovou. Politiku ale nenávidím víc než kdy jindy, řekl

Bývalý republikánský guvernér Kalifornie a herec rakouského původu Arnold Schwarzenegger v amerických prezidentských volbách podpořil demokratku Kamalu Harrisovou. Zároveň ostře kritizoval republikánského kandidáta a exprezidenta Donalda Trumpa za to, že zpochybnil výsledek posledních voleb v roce 2020. Tehdy Trumpa porazil demokrat Joe Biden.

Kromě toho jedna z kdysi nejvýraznějších postav světové kulturistiky poznamenala, že více než kdy jindy "nenávidí politiku" a není spokojen ani s jednou z politických stran.

Schwarzenegger v dlouhém příspěvku na sociální síti X poznamenal, že by se současnému dění nejraději nevěnoval, ale nemůže, protože "odmítání výsledků voleb je to nejneameričtější, co to vůbec jen jde".

Zároveň připustil, že není spokojený ani s jednou stranou. "V současné době se mi nelíbí ani jedna strana. Moji republikáni zapomněli na krásu volného trhu, zvyšují deficity a odmítají výsledky voleb. Demokraté nejsou v řešení deficitů o nic lepší a obávám se, že jejich lokální politika poškodí naše města zvýšenou kriminalitou," napsal.

"Vždy budu nejprve Američanem, až poté republikánem," dodal Schwarzenegger s tím, že proto bude hlasovat pro Kamalu Harrisovou a jejího volebního partnera Tima Walze.

Trump by si podle Schwarzeneggera v případě svého druhého prezidentství hledal nové způsoby, jak urážet okolí a být ještě "neameričtější" než dosud.

Bývalý guvernér připomněl, jak Trump podpořil své stoupence, kteří v lednu 2021 zaútočili na sídlo amerického Kongresu, či jak podporuje daňové úlevy pro bohaté. Exprezident podle Schwarzeneggera pokládá své odpůrce za "větší hrozbu než Čínu, Rusko a Severní Koreu" a jeho vítězství by tak znamenalo další "čtyři roky keců", které budou Američany rozdělovat, rozčilovat a štvát proti sobě.

