Nesledujte predikce ani sázkaře. Geniální americký stratég si je jistý, kdo vyhraje

Před několika dny oslavil James Carville v New Orleans osmdesáté narozeniny. Politickému marketingu a kampaním už se nevěnuje, ale komentuje blížící se americké prezidentské volby. A připojil svůj odhad, jestli v bitvě o Bílý dům příští úterý zvítězí Donald Trump, nebo Kamala Harrisová.

Politický stratég James Carville. | Foto: JD Lasica from Pleasanton, CA, US / Wikimedia Commons / Creative Commons Attribution 2.0

Carville je nejen ve Spojených státech považovaný za mimořádně úspěšného tvůrce volebních kampaní. V devadesátých letech vedl tým Billa Clintona do prezidentských voleb, které v obou případech vyhrál. Pak odjel do Velké Británie pracovat pro Tonyho Blaira, který v parlamentních volbách zvítězil třikrát za sebou.

James Carville má za sebou i úspěchy v senátorských a guvernérských volbách v řadě amerických států. Například v Pensylvánii a Georgii, shodou okolností dvou klíčových státech, v nichž těsný výsledek rozhodne o novém prezidentovi, nebo prezidentce. Ale především je Carville autorem známého výroku "It's the economy, stupid", neboli "Je to o ekonomice, hlupáku". Tuto větu pronesl v roce 1992, když startoval prezidentskou kampaň Billa Clintona a shrnul, na co by se měla zaměřit. Tento výrok komentátoři, politologové a historikové často citují a Carvilla skutečně proslavil.

Geniální politický stratég si je jistý, že v amerických prezidentských volbách vyhraje demokratka Kamala Harrisová, přestože průzkumy vyznívají vyrovnaně a v posledních dvou týdnech se dokonce zdá, že mírně navrch získává republikán Donald Trump.

"Od chvíle, kdy se Trump stal poprvé prezidentem, republikáni už jen prohrávají. Kongresové volby v roce 2018, pak prezidentské, v roce 2022 znovu kongresové. Trump se nepoučil a nesnažil se vytvořit širokou koalici podporovatelů, namísto toho mluví jen ke svým přesvědčeným příznivcům," napsal Carville v deníku New York Times.

Vrací se k nyní již skoro zapomenutým republikánským primárkám z první poloviny letošního roku. V Pensylvánii získala Trumpova vnitrostranická soupeřka Nikky Haleyová 158 tisíc hlasů. I když pak (nepříliš ochotně) podpořila Trumpa, podle Carvillea mnoho těchto lidí dá hlas Harrisové a při těsném rozdílu v Pensylvánii to může hrát velkou roli. Před čtyřmi lety Biden porazil Trumpa v tomto státě o 89 tisíc hlasů.

I Carville ale zaznamenal v kariéře neúspěch. V roce 2008 vedl kampaň Hillary Clintonové v primárkách Demokratické strany, nakonec ale nominaci těsně a po dlouhém souboji získal Barack Obama.

Stratég doporučuje nevěnovat velkou pozornost predikcím a sázkařským kurzům. Podle něj je ovlivňují investoři do kryptoměn, kteří mají zájem na Trumpově výhře. Před důvěrou k sázkařům varoval v podcastu Americký sen na Aktuálně.cz také amerikanista a politolog Tomáš Klvaňa, autor knihy Svět podle Trumpa.

"Sázkaři nevědí víc než ostatní. Rozhodují se na základě dojmů, které vytváří média. Realitě to vůbec nemusí odpovídat. Čísla z průzkumů se nejspíš ukážou jako mylná, volby dopadnou zřejmě překvapivě, jen nevíme, na jakou stranu," míní Klvaňa.

Carvilleho tvrzení se pokusil využít ve prospěch Donalda Trumpa účet na sociální síti X (dříve Twitter), nazvaný Bad Hombre, který má 155 tisíc sledujících. Úplně otočil význam a napsal, že Carville očekává prohru Harrisové ve všech klíčových státech, a dokonce i v New Hamsphie a Virginii. Falešný tweet zhlédlo dva a půl milionu lidí, pak mylnou informaci převzalo mnoho dalších účtů, podporujících Trumpa.

Video: Reportérka Aktuálně.cz Dominika Perlínová z Filadelfie