Žádné silnice a auta, vše na dosah ruky. Saúdové ukázali ve videu město budoucnosti

Saúdská Arábie buduje v poušti utopické město budoucnosti. Fungovat má jen na obnovitelných zdrojích, nebudou tam silnice ani auta a vše, co je potřeba k pohodlnému životu, má být na dosah ruky. Jak je to možné? Město s názvem The Line (v překladu Čára) má být velmi úzké a zároveň 170 kilometrů dlouhé. Nyní úřady zveřejnily vizualizaci.

Město rozprostírající se na 34 kilometrech čtverečních má měřit 200 metrů na šířku a 170 kilometrů na délku, zatímco budovy budou sahat až do výšky půl kilometru. Rozkládat se bude v poušti jen kousek od Rudého moře. Podle plánu představeného tento týden bude složeno z řady budov, které mají být zvenku pokryty zrcadlovou fasádou, aby nerušily okolní krajinu. Nádherný výhled by tak měl být zajištěn. Všechno nezbytné k životu včetně škol, nemocnic, obchodů nebo parků by mělo ležet do pěti minut chůze od domova, místní ale budou moci využít i rychlovlak, který je přepraví z jednoho konce města na druhý za 20 minut. Nebo si zavolají létající taxík. Projekt bude využívat umělou inteligenci včetně robotických pomocníků a uklízečů a vše bude poháněno z obnovitelných zdrojů. The Line je součástí většího projektu s názvem Neom, který korunní princ Muhammad bin Salmán představil už v roce 2017 jako součást své Vize 2030. Neom, jehož název je složenina řeckého slova "nová" a arabského slova "budoucnost", má zahrnovat i rekreační středisko s celoroční sjezdovkou, průmyslové a logistické zóny a také letiště, která má být jedním z největších na světě. "Plány budou výzvou pro tradiční plochá, horizontální města a vytvoří model pro ochranu přírody a lepší obyvatelnost. The Line se vypořádá s výzvami, kterým dnes lidstvo čelí v městském životě, a vrhne světlo na alternativní způsoby života," uvedl bin Salmán. Projekt Neom bude podle odhadů stát v přepočtu více než 12 bilionů korun a hrazen bude ze státního rozpočtu - z investičního fondu, kam země ukládá část zisků z prodeje ropy a od soukromých investorů. Související Biden řekl saúdskému princi, že je podle něj zodpovědný za Chášukdžího vraždu Bude sice fungovat podle vlastních zákonů, ale jak přesně ty budou vypadat, zatím není jisté. Vytvoří je totiž hlavně investoři a lidé, kteří se na vybudování města podílejí. Saúdští představitelé nicméně tvrdí, že nemají v plánu v konzervativním království zrušit zákaz prodeje alkoholu, což by mohlo nadšení cizinců pro život ve městě výrazně omezit, uvádí britský deník The Guardian. Nejistý projekt Kritici ale pochybují o tom, zda je projekt technologicky proveditelný, píše zpravodajský web americké stanice CNN. Nová vizualizace The Line nepředstavila žádná konkrétní data, a dokonce i lidé, kteří se saúdskoarabskou vládou spolupracují, jsou skeptičtí. "S velmi omezenými možnostmi místo navštívit a pouze osmi lety do doby, než se mají nastěhovat první rezidenti, je toho hodně, čemu máme jen tak uvěřit," uvedl pro The Guardian nejmenovaný vládní poradce. Související Česká města v boji s vedrem prohrávají. Nové čtvrti se budou muset zcela změnit Projekt se navíc od začátku už několikrát proměnil a ani jeho tvůrci si nyní nejsou jisti, jak přesně má nakonec vypadat. Původně mělo být vše hotovo do roku 2025, ale kvůli řadě zdržení se termín nyní posunul o pět let. Korunní princ nicméně trvá na tom, že vše běží podle plánu. CNN upozorňuje, že se nejedná o první podobně ambiciózní projekt. V poslední době se řada států či emirátů pokoušela o megalomanské výstavby, které nakonec nebyly dokončeny. Například Dubaj v roce 2009 ukončila šestiletý projekt na stavbu kilometr vysoké věže s odhadovanou hodnotou asi 920 miliard korun. Čína zase doufala, že město Kangbaši na severu země se stane domovem pro milion obyvatel, ale v roce 2016 tam žilo jen 10 procent z nich a místu se začalo přezdívat město duchů. Podobný osud potkal i čínskou finanční čtvrť Tchien-ťin nebo hlavní město Myanmaru Neipyijto. Vraždy a popravy Cílem plánu na vybudování Neomu je mimo jiné vymanit saúdskoarabskou ekonomiku ze závislosti na ropě a stát se významným hráčem v oblasti turismu. Jako se to daří jiným místům v regionu, například zmíněné Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Problémem ale je, že i když se bin Salmán snaží vytvořit iluzi pokrokového vůdce, je Saúdská Arábie jednou z nejtvrdších diktatur na světě. Například v březnu v zemi popravili 81 můžu při jedné z největších hromadných poprav posledních desítek let. Světem také v roce 2018 otřásla vražda saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího. Korunní princ sice odmítá, že by si vraždu objednal, prohlásil však, že v pozici hlavy státu bylo jeho odpovědností tomu zabránit, uvádí stanice CNN. I sliby o tom, že projekt Neom vytvoří stovky tisíc nových pracovních pozic, nezní příliš reálně. V Saúdské Arábii pracují miliony migrantů, kteří dělají hlavně manuální práce a slouží v sektoru služeb. Tvoří více než 80 procent zaměstnanců soukromé sféry. Lidskoprávní organizace Human Rights Watch dlouhodobě upozorňuje, že země má zastaralé zákony a lidé často nedostávají zaplaceno, pracují nelegálně nebo jsou jim dokonce odebírány pasy. Království se snaží systém modernizovat, ale podle aktivistů postupuje mnohem pomaleji než některé okolní státy.