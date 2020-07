Čínská propaganda bohužel funguje, prohlásila v Praze německá ministryně obrany

"Koronavirus nám ve vztahu k Číně otevřel oči," prohlásila německá politička a šéfka vládní Křesťansko-demokratické unie (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauerová během uzavřeného setkání na velvyslanectví spolkové republiky v Praze.

Peking podle Kramp-Karrenbauerové v nedávné epidemii koronaviru velmi chytře využil nedostatku osobních ochranných prostředků nebo léků v Evropě. Jejich prodej vydával často propagandisticky jako "dar", což zapůsobilo i na německé obyvatelstvo.

"Pokud bych měla použít vojenskou metaforu, tak jsme propagandistickou válku s Čínou prohráli. I proto je nyní v populaci větší poptávka po spolupráci," připouští ministryně obrany a někdejší křesťansko-demokratická adeptka na kancléřskou pozici.

Silnější poptávku po bližších vztazích s Pekingem potvrzuje i průzkum německé nadace Körber Stiftung z letošního května. Koronavirus podle něj také výrazně oslabil význam Spojených států v očích německých obyvatel. Vztahy s USA, které ministryně ještě před rokem označila za "pevné jako kámen" podle ní nyní zažívají otřesy.

Prezident Donald Trump nedávno oznámil, že ze základen Severoatlantické aliance v Německu odvolá necelou třetinu (9500 z nynějších 35 tisíc) amerických vojáků. Oznámení tohoto záměru probíhalo chaoticky, nejprve o něm informovala americká média, aniž by německá strana nebo samotné NATO cokoliv věděli.

"To samozřejmě vede k přibývajícím pochybnostem o spolehlivosti americké politiky. Z mojí zkušenosti je ale potřeba rozlišovat mezi tím, jak Bílý dům komunikuje v době volební kampaně, a skutečnou diskuzí o bezpečnostní politice. S americkým ministerstvem obrany máme velmi dobrou spolupráci," tvrdí Kramp-Karrenbauerová. Spojené státy čekají prezidentské volby letos v listopadu.

Ministryně obrany připomněla, že zatím není jasné, zda, kdy a jakým způsobem stažení amerických vojáků z Německa proběhne. Jednou ze zmiňovaných možností je například jejich přesun do sousedního Polska. Administrativa prezidenta Trumpa má otázku projednávat příští týden.

Podle Kramp-Karrenbauerové jde o nepříjemný problém pro všechny partnery v NATO, stažení vojáků ale považuje hlavně za otázku americké bezpečnosti. Spojené státy německé základny využívají zejména pro vojenské mise na Blízkém východě nebo v Africe.

Silnice jsou i pro civily

Donald Trump zdůvodnil stažení amerických vojáků z Německa dlouhodobým neplněním závazku přispívat na obranyschopnost NATO aspoň dvěma procenty z hrubého domácího produktu.

Německý příspěvek v tuto chvíli dosahuje 1,38 procent (český asi 1,19). Ministryně Kramp-Karrenbauerová se už vloni zavázala ho zvýšit aspoň na 1,5 do roku 2024. V té době měly ale členské státy Severoatlentické aliance podle vzájemné dohody přesáhnout již dvouprocentní hranici příspěvku, což můžou kromě jiných faktorů zkomplikovat i ekonomické dopady koronavirové krize.

"Potřebujeme chytré investice, například do vojenské mobility, ze které ani netěží primárně vojáci, ale zejména civilisté," vyjmenovává vrchní velitelka německé armády projekty na modernizaci silnic, mostů a železnic, které by podle ní byly průchodné.

I v kontextu Trumpova rozhodnutí je podle ní navíc jasné, že Evropa i Německo se ve vlastní obraně musí angažovat víc. "To není něco, co by říkal jen Trump, ten to dělá vlastním, velmi specifickým způsobem. Byla bych ráda, kdyby se v USA znovu silněji prosadily hlasy, které stažení vojáků vnímají jako problém pro americkou bezpečnost," dodává. Trumpovým vyzyvatelem v boji o Bílý dům bude letos na podzim demokratický politik a někdejší viceprezident Joe Biden.

Sázka na soběstačnost

Evropská komise prosazuje ve světle nedávné pandemie koronaviru větší soběstačnost kontinentu a ochranu zdejších strategických podniků, včetně těch zdravotnických.

Německá ministryně obrany chce posílit i spolupráci ve vojenské oblasti, například společný výcvik zdravotnických jednotek. I o něm jednala v Praze v pátek se svým českým protějškem Lubomírem Metnarem (za ANO), stejně jako o pár dní dříve v Bratislavě. Slovenská strana podle ní projevila o spolupráci zájem, vyjádření českého rezortu obrany Aktuálně.cz zjišťuje.

