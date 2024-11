Rusové zažijí něco nového. Mapa ukazuje, kam všude doletí střely ATACMS

Bílý dům navzdory prvním zprávám omezuje použití amerických střel ATACMS jen na Kurskou oblast. Jejich potenciál je ale mnohem větší, jak ukazuje mapa v přiloženém videu. Bez restrikcí by tyto střely dolétly nejenom na Krym, ale i třeba do Voroněže, Novočerkassku nebo na Rostov na Donu.

List The New York Times a agentury Reuters a AP v neděli s odvoláním na americké představitele napsaly, že prezident Joe Biden povolil Kyjevu použít Spojenými státy dodané střely proti cílům na ruském území. Bílý dům v neděli zprávy o povolení Kyjevu používat americké střely k útokům v ruském týlu odmítl komentovat. Deník The New Times napsal, že zbraně nejspíš budou nasazeny proti ruským a severokorejským vojákům s cílem podpořit ukrajinské jednotky v Kurské oblasti. Americký servis Axios píše, že "zdroj obeznámený s touto věcí potvrdil, že povolení použít střely ATACMS se týká jen Kurské oblasti, kde jsou nasazeni severokorejští vojáci".

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zprávy o Bidenovu rozhodnutí v neděli nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. V příspěvku na Telegramu poznamenal, že takové věci se neoznamují, ale že střely hovoří samy za sebe. O povolení k útokům střelami ATACMS v dalších oblastech by mohla rozhodnout až nová administrativa zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Vítězný republikánský kandidát se svého druhého mandátu ujímá příští rok 20. ledna. Pro Rusy jde i v tuto chvíli o novou situaci, která vystavuje nebezpečí jejich sklady i zbraně, které až doteď čelily mnohem menšímu riziku zásahu například drony.

Biden začal zmírňovat omezení ohledně nasazení amerických zbraní na ruském území poté, co Rusko v květnu zahájilo přeshraniční útok zaměřený na Charkov, druhé největší ukrajinské město. Aby pomohl Ukrajincům bránit Charkov, povolil jim Biden použít proti ruským silám přímo za hranicí salvové raketomety HIMARS, které mají dostřel asi 80 kilometrů. Použít rakety dlouhého doletu ATACMS jim ale při této obraně Charkova nepovolil, uvedl NYT.

