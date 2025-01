Rusko z Íránu nedováží jen zbraně, společně chtějí vytvořit protiváhu Západu

Íránský prezident Masúd Pezeškján vyrazil do Ruska, aby v pátek podepsal dohody o strategickém partnerství se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Podle experta na Blízký východ Josefa Krause mají oba státy ze vzájemné spolupráce prospěch a dokážou si vzájemně nabídnout, co zrovna potřebují. K ještě většímu sblížení přispěl i pád režimu diktátora Bašára Asada v Sýrii.

Samotná dohoda má podle prohlášení obou stran upevnit rostoucí vojenské a politické partnerství mezi Ruskem a Íránem. Moskva je přitom tradičním partnerem Teheránu už dlouhá léta, ale jejich spolupráce se ještě zintenzivnila po vypuknutí ruského útoku na Ukrajinu v únoru 2022. Do titulků světových médií se dostávaly zejména dodávky íránských sebevražedných dronů Šáhid a také balistických raket krátkého doletu.

Skutečnost, že si Rusko, stavící se do pozice světové velmoci, nechává dodávat vojenské prostředky z Íránu, který patří mezi země takzvaného třetího světa, vyvolává různé dohady. Podle odborníka na Blízký východ Josefa Krause z Masarykovy univerzity má Rusko pro takové počínání více důvodů.

"Prvním je, že Rusko má ohromnou spotřebu balistických raket právě v důsledku války na Ukrajině a domácí zbrojní průmysl ji zjevně není schopen plně uspokojit. Iránské zásoby a produkce tak Rusku mohou přijít vhod. To samé platí v případě bezpilotních vojenských prostředků, které Rusové rovněž hojně ve válce využívají. Zároveň tím vším oba státy potvrzují vzájemné partnerství, z něhož benefitují oba," řekl Kraus pro Aktuálně.cz.

Pro Írán představuje Rusko důležitého partnera v globální politice. "Rusko v Radě bezpečnosti Organizace spojených národů blokuje jakékoli případné rezoluce proti Íránu. Rusové také dlouhodobě pomáhají Íráncům obcházet mezinárodní sankce. Sami jsou významným dodavatelem avioniky (vybavení letadel přístroji, pozn. red.) a různých zbraňových systémů a technologií," vysvětlil expert.

Důležité je také to, že oba státy mají shodné či podobné zájmy v řadě oblastí, a to nejen na Blízkém a Středním východě. "Jmenovitě třeba v Sýrii, Libanonu, Arménii či v Kaspickém moři. Zároveň společně vyvažují mocenskou expanzi jejich regionálních i globálních rivalů v podobě USA či Západu obecně, Turecka, Saúdské Arábie a dalších. Mezi Íránem a Ruskem jde o komplexní vztah, ale je to spíše manželství z rozumu než z lásky," konstatoval Kraus.

Pro Rusko i Írán byl velmi důležitým partnerem režim syrského prezidenta Bašára Asada, který padl před několika týdny. Stahování ruských i íránský sil ze Sýrie má podle Krause své důsledky, které ještě více přispějí ke sblížení Moskvy s Teheránem.

"Bez Asada budou muset obě země výrazně přehodnotit svou politiku a aktivitu na Blízkém východě. Plus je zde řada dalších věcí, například plán na propojení obou zemí plynovodem a rozvoj energetické infrastruktury vůbec," uvedl Kraus.

Mohlo by vás zajímat: Do Ruska přes Kaspické moře dorazila první zásilka dvou set íránských střel Fath-360