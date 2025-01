Selhání íránských sil. Po pádu Asada prchají ze Sýrie, zanechaly po sobě zbraně

Íránci po prosincovém pádu vlády syrského vůdce Bašára Asada minimálně prozatím stahují ze země většinu svých sil. Sýrie přitom pro Írán byla klíčovou spojnicí se spřáteleným libanonským hnutím Hizballáh. Podle expertů může jít o zásadní ránu Teheránu, která omezí jeho další vliv v regionu. Tvrdí to i nový syrský vládce z řad povstalců Ahmad Šara.

Psal se rok 2011, když v Sýrii začaly protesty proti režimu prezidenta Bašára Asada. Ty se Asadovi podařilo potlačit a Íránci, kteří jej podporovali, do Sýrie postupně nalili miliardy dolarů a poslali tam tisíce vojáků.

Podle amerického listu The Wall Street Journal Teherán využíval Sýrii jako centrum pro svou širší regionální strategii. "Ozbrojené skupiny podporované Íránem v Sýrii zahajovaly útoky na americké síly a pomáhaly při útocích na Izrael," píše list. Kromě toho Sýrie pro Íránce představovala klíčovou pozemní cestu k blízkému spojenci v podobě libanonského hnutí Hizballáh.

V prosinci loňského roku se však po pádu Asada postoj nové syrské povstalecké vlády k toleranci vlivu ze strany Teheránu dramaticky změnil. "Sýrie se pro Írán stala platformou pro kontrolu klíčových arabských metropolí, šíření válek a k destabilizaci Perského zálivu. Uzavřením Sýrie před íránským vlivem jsme posloužili zájmům regionu," prohlásil ke konci prosince v rozhovoru pro arabské noviny Asharq Al-Awsat nový faktický vládce Sýrie Ahmad Šara.

Šara byl hlavní tváří povstalců a pochází z uskupení Haját Tahrír aš-Šám, které začínalo jako odnož teroristické al-Káidy. Stejně jako drtivá většina muslimů je vyznavačem sunnitského islámu. Íránci jsou oproti tomu šíité.

Podle listu The Wall Street Journal, který se odkazuje na různé zdroje z bezpečnostní sféry, nyní došlo k velkému stažení íránských sil ze Sýrie. "Když se Asadův režim zhroutil, tisíce bojovníků milicí podporovaných Íránem, včetně důstojníků Íránských revolučních gard, byly stále v zemi, zejména ve východní Sýrii. Většina už uprchla do Al-Káim, pohraničního města na irácké straně," uvádí americký list s tím, že další z Damašku letecky zamířili přímo do Teheránu.

Často prý kvapem a zanechali tak po sobě mimo jiné i zbraně a další vojenské vybavení. "Toto je katastrofické selhání Íránu," komentuje to pro The Wall Street Journal Andrew Tabler, bývalý šéf pro záležitosti Sýrie v Národní bezpečnostní radě Spojených států. Experti se přitom shodují, že zásadním problém pro Írán a jeho uplatňování vlivu v regionu může být již zmiňovaná ztráta Sýrie ve smyslu pozemní cesty k Hizballáhu.

"Čtyřicet let se opírali o vládu Asadů a najednou tam nemají nikoho blízkého a přitom syrské teritorium je pro Írán klíčové s ohledem na přístup ke spřátelenému Hizballáhu. Pozemní cesta bez Sýrie prakticky není a leteckou mohou kdykoliv blokovat nepřátelé," řekl na konci roku v rozhovoru pro Aktuálně.cz Josef Kraus, bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity specializující se na Blízký a Střední východ.

Odborníci nicméně upozorňují, že ztráta vlivu Íránu nemusí být trvalá. "Mohli by najít cestu zpět díky některým náboženským rozporům, které v novém režimu zůstávají z velké části nevyřešené," konstatuje Tabler.

