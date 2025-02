Nová odhalení spolupráce. Raněné ruské vojáky ošetřují v KLDR, děti padlých pohostili

To, že do Ruska v listopadu loňského roku dorazilo zhruba 12 tisíc severokorejských bojovníků, se už ví. Stejně tak jsou zdokumentované dodávky munice na frontu. Nově však vyšlo najevo, že Severokorejci ve svých nemocnicích ošetřují z bojů raněné Rusy. Potvrdil to přímo ruský velvyslanec v Pchjongjangu Alexandr Matsegora.

Lékařská zařízení v jinak izolované Severní Koreji mají již nějakou dobu zahraniční pacienty. Představují je ruští vojáci. "V posledních letech je severokorejský vřelý vztah k Rusům ještě patrnější. Kamkoli jdeme, jsme vítáni s úsměvem, snaží se mluvit rusky a nabízí svou pomoc. Jasným příkladem takového bratrského přístupu je rehabilitace stovek zraněných vojáků ozbrojených sil v korejských sanatoriích a nemocnicích," řekl o víkendu v rozhovoru pro ruský vládní deník Rossijskaja gazeta ruský velvyslanec v Severní Koreji Alexandr Matsegora. Související Zabitý Severokorejec si psal deník: Mé hříchy jsou neodpustitelné, pro vůdce i zemřu Podle něj Severokorejci ošetřují ruské vojáky zcela bezplatně. "Když jsme našim (severokorejským) přátelům nabídli, že vyrovnáme alespoň část jejich výdajů, upřímně se urazili a požádali nás, abychom to už nikdy neudělali," prohlásil Matsegora. Americký Institut pro studium války (ISW) k tomu napsal, že Rusové mohou při svém zotavování se předávat Severokorejcům cenné informace z bojiště. Jak moc důkladné lékařské péče se Rusům v KLDR dostává, je přitom podle amerického stanice CNN nejasné. Stanice mimo jiné upozornila, že lékaři, kteří v posledních letech ze Severní Koreje uprchli, obvykle podávali svědectví o špatných pracovních podmínkám a nedostatku zdravotnického materiálu. Podle Matsegory však Rusové Severokorejcům důvěřují a děti padlých ruských vojáků dokonce do KLDR zavítaly na jakési prázdniny. "Loni v létě hostilo nejlepší dětské rekreační středisko v Severní Koreji Songdowon, na břehu Japonského moře, děti, jejichž otcové hrdinsky zemřeli na bitevním poli," konstatoval ruský velvyslanec s vysvětlením, proč podle něj k sobě mají lidé z obou zemí velmi blízko. "Předurčuje to nejen naše společná historie naplněná příklady úzké spolupráce a vzájemné pomoci. Vzájemné sympatie pramení i ze specifických národních povah - na Severokorejcích se nám líbí obrovská pracovitost, odhodlání, národní hrdost a oddanost k vlasti. My je přitahujeme naší otevřeností, velkorysostí, loajalitou k přátelům a jasnou komunikací," sdělil Matsegora. Související Stovky děl, raketometů a munice. Ukrajinská rozvědka ví, co KLDR posílá do Ruska 0:54 Ruský velvyslanec pak v rozhovoru rovněž potvrdil, že Rusové Severokorejcům dodávají léky, ale také uhlí a potraviny. "Jde o konzervy zeleniny a masa, různé sladkosti, sušenky, uzeniny, sýry, mouku či cukr," vyjmenoval. Do Ruska pak na oplátku dle ukrajinské vojenské rozvědky kromě 12 tisíc severokorejských vojáků zamířily také munice a zbraně. "Za poslední tři měsíce Severní Korea poskytla Rusku na 120 houfnic M1989 Koksan ráže 170 milimetrů a 120 raketometů M-1991 (MLRS) ráže 240 milimetrů. Nejméně stejný počet pravděpodobně pošle i v budoucnu," řekl nedávno šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov pro specializovaný web The War Zone. Kromě toho očekává, že Pchjongjang letos poskytne Moskvě minimálně 150 balistických raket krátkého doletu KN-23. Video: Vojáci z KLDR mají na Ukrajině jen jeden úkol. A na ten nemusí umět rusky (celý rozhovor zde, 9. 11. 2024) 4:20 Vojenský analytik Milan Mikulecký o tom, k čemu severokorejští vojáci poslouží Putinovi na Ukrajině. | Video: Tým Spotlight