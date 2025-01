Stovky děl, raketometů a munice. Ukrajinská rozvědka ví, co KLDR posílá do Ruska

Balistické rakety krátkého doletu KN-23 v počtu 150 kusů, stejně jako dělostřelecké granáty a systémy. Právě to bude podle šéfa ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) Kyryla Budanova tvořit letos hlavní dodávky vojenského materiálu ze Severní Koreje do Ruska. Nejistota naopak panuje v otázce, kolik severokorejských vojáků ještě dorazí bojovat po boku Rusů.

Severokorejci vjeli do Kursku se speciálem pro protivzdušnou obranu. Zmatení Rusové ho vyhodili do vzduchu. | Video: Reuters, Aktuálně.cz/X/WarVehicle

Severokorejci budou podle všeho ve svých dodávkách pro ruskou válečnou mašinerii pokračovat již osvědčeným postupem. Ještě předtím, než do Ruska v listopadu loňského roku dorazilo bojovat asi 11 tisíc severokorejských vojáků, poslala asijská země do Moskvy miliony dělostřeleckých granátů a více než stovku balistických raket krátkého doletu. Tvrdí to představitelé západních a ukrajinských zpravodajských služeb vyjadřující se pro americký deník The New York Times.

"Za poslední tři měsíce pak Severní Korea poskytla Rusku na 120 houfnic M1989 Koksan ráže 170 milimetrů a 120 raketometů M-1991 (MLRS) ráže 240 milimetrů. Nejméně stejný počet pravděpodobně pošle i v budoucnu," řekl ve čtvrtek šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov pro specializovaný web The War Zone. "Mají spoustu těchto systémů," dodal s tím, že oba zmiňované zbraňové systémy vykazují dobré schopnosti. Do Ruska by tak mohly zamířit i severokorejské drony.

Kromě toho Budanov očekává, že Pchjongjang letos poskytne Moskvě minimálně 150 balistických raket krátkého doletu KN-23. "Severokorejští vojáci je využívají v Kurské i Brjanské oblasti a budou (při jejich používání) nadále instruovat i Rusy," uvedl šéf ukrajinské rozvědky.

Právě zejména instruktoři, ale i Severokorejci proškolení obsluhovat zmiňované systémy by dle Budanova měli do Ruska dorazit v následujících týdnech či měsících. "Neočekáváme ale, že uvidíme mnoho nových pozemních bojových jednotek," předpověděl Budanov.

Podle něj v současné chvíli na ruské straně bojuje asi 8000 Severokorejců. Zbývající muži z původních 11 tisíc mezitím padli, mají vážná zranění nebo spáchali sebevraždu. Samotný Budanov přitom stejně jako někteří ukrajinští vojáci před ním připustil, že Severokorejci jsou velmi zarputilí. "Jsou jako biologičtí roboti," prohlásil.

Většina z oněch 11 tisíc severokorejských bojovníků, kteří do Ruska v listopadu dorazili, má pocházet z 11. sboru známého také jako Bouře. Jde o dobře vybavenou, vysoce vycvičenou mobilní lehkou pěchotu, která dokáže operovat za nepřátelskými liniemi.

Pchjongjang přitom dle zjištění jihokorejské rozvědky dostane od Moskvy za nasazení jednoho vojáka asi 2000 dolarů (zhruba 48 tisíc korun) měsíčně. Zkušenosti severokorejských vojáků z bojiště pak mohou pomoci KLDR aktualizovat její vojenskou taktiku.

Vysláním svých bojovníků do Ruska si navíc severokorejský vůdce Kim Čong-un velmi pravděpodobně zajistil podporu ruského prezidenta Vladimira Putina v případě konfliktu na Korejském poloostrově se sousední Jižní Koreou. S ní jsou Severokorejci od roku 1953 fakticky stále ve válečném stavu. Jejich tři roky trvající konflikt totiž tehdy skončil pouze příměřím namísto podpisu mírové smlouvy.

Video: Kim nařídil masově vyrábět vraždící drony. Při testech sledoval útok na vůz BMW (19. 11. 2024)