Rusko vetovalo rezoluci OSN odsuzující íránskou roli v Jemenu

před 5 hodinami

Rusko vetovalo rezoluci Rady bezpečnosti OSN odsuzující Írán za účast na ozbrojování šíitských povstalců v Jemenu. Nakonec byla ale schválena Ruskem navrhovaná rezoluce, prodlužující režim sankcí proti podporovatelům šíitských povstalců, aniž by Írán zmiňovala. Návrh rezoluce, kterou Rusko vetovalo, předložila Británie po dohodě s USA a Francií. Ty původně žádaly, aby RB OSN odsoudila Írán za porušení zbrojního embarga uvaleného na povstalce, a zároveň se zavázala, že proti zemi podnikne příslušné kroky. Nakonec návrh odsuzoval Írán pouze za to, že nezabránil v dodávkách raket a bezpilotních letounů povstalcům. Rusko veto zdůvodnilo tím, že by rezoluce pouze přispěla k zesílení bojů.

autor: ČTK | před 5 hodinami

Související









Hlavní zprávy