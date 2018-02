Nepoznaly nic jiného než válku. Miliony dětí v Jemenu trpí podvýživou, zemí se šíří epidemie cholery

před 5 hodinami

Do války se od roku 2015 v Jemenu narodily více než tři miliony dětí. Organizace UNICEF žádá dárce o rekordní pomoc.

Saná - "Pamatuju si jen, jak zazněl výbuch. Úplně jsem se třásl strachem. Pak jsem vyběhl hledat úkryt na nedalekou horu. Stál jsem tam, ale vůbec jsem nevěděl, jak jsem se tam dostal," popisuje dvanáctiletý Mohamed.

Žije v Jemenu, kde posledních několik let vře krvavá občanská válka.

Během jednoho náletu utrpěl tak silný šok, že zapomněl téměř všechno, co se do té doby ve škole naučil. Musí teď znovu chodit do první třídy.

Vážnými vývojovými poruchami strádá v Jemenu podle organizace UNICEF polovina všech dětí. Skoro dva miliony ale do školy nechodí vůbec. Budovy jsou buď zničené, nebo v nich chybí učitelé, kteří nedostávají plat.

Humanitární organizace proto na konci ledna apelovala na dárce s rekordním požadavkem: Na pomoc válkou zničeným oblastem potřebuje v roce 2018 vybrat přes 72 miliard korun.

V Jemenu je nedostatek jídla i vody. Podvýživou trpí i těhotné ženy. Ty navíc často nemají k dispozici ani to nejzákladnější hygienické zázemí nebo čistou vodu. První měsíc po porodu je pro děti těchto matek kritický, mnohé nepřežijí.

Utrpení dětí v Jemenu v číslech. pic.twitter.com/mXCrLXbujG — UNICEFCZ (@UNICEFCZ) January 25, 2018

"Největší nárůst potřeb je v místech, jako je Jemen, kde jsme loni zaznamenali vedle stupňujícího se konfliktu masivní vypuknutí cholery, nebo Bangladéš kvůli rohingské krizi," cituje Guardian ředitele britské kanceláře UNICEF Mikea Penroseho.

Loni v prosinci stoupl v Jemenu počet pacientů, u kterých bylo podezření z nákazy cholerou, až na celý milion. Šlo o nejrychleji se šířící epidemii tohoto onemocnění v moderní historii.

Téměř každé třetí dítě je dnes v Jemenu závislé na humanitární pomoci. Necelé dva miliony dětí trpí podvýživou.

Právě děti strádají v humanitární krizí zmítané zemi ze všech nejvíc. Do války se jich od roku 2015 narodily více než tři miliony. Za svůj život nepoznaly nic jiného. Mnoho z nich už přišlo na svět podvyživených.