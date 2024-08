Rusko v Evropě vytipovalo 32 míst pro útok jadernými zbraněmi, píše respektovaný list

Velení ruského námořnictva ještě před agresí proti Ukrajině školilo důstojníky v použití taktických jaderných zbraní proti cílům NATO. Informace o tomto tajném výcviku získal deník Financial Times a vyhodnotil je jako hodnověrné.

Prezentace pro důstojníky se týká možného konfliktu se zeměmi Severoatlantické aliance. Podle deníku mají Rusové na mapách zakresleny cíle svých raket po celé Evropě.

Je jich celkem dvaatřicet. V České republice není žádný, ale jsou tam základny NATO či Spojených států v Německu, Rumunsku a Norsku. Dále místa na západním pobřeží Francie, ve Velké Británii a jedno v Estonsku. "Jejich konceptem, představou je totální válka. Taktické jaderné zbraně považují za rozhodující," citují Financial Times analytika Jeffreyho Lewise, který se zabývá stavem výzbroje ve světě.

Ruský prezident Vladimir Putin několikrát v posledních třech letech řekl, že Moskva nasadí taktické jaderné zbraně, pokud to bude považovat za nutné k obraně země. Někteří politici a vojenští experti to ale považují spíše za psychologickou válku, za snahu zastrašovat.

"Současná ruská rétorika týkající se jaderných zbraní je extrémní. Taková agresivita v Moskvě nezaznívala ani za Sovětského svazu v době studené války. Nicméně strašení atomovými zbraněmi má podle mne hlavně politické a psychologické důvody: kdykoliv Západ poskytl v uplynulých dvou letech Ukrajině větší dodávku zbraní, ozvaly se z Ruska jaderné hrozby," řekl pro Aktuálně.cz v lednu švédský analytik Martin Kragh.

Naposledy na konci července Putin pohrozil, že rozmístí střely na dosah Západu, pokud Spojené státy instalují střely s dlouhým doletem a hypersonické rakety v Německu podle plánu od roku 2026. "Jsme připraveni použít jaderné zbraně, neblafuji," řekl v televizním projevu 21. září 2022, když oznamoval mobilizaci. Veřejně zmínil dvě situace, za kterých by vydal rozkaz k odpálení taktické atomové bomby: pokud by hrozilo Rusku zničení nebo pokud by někdo proti němu použil nukleární bombu jako první.

Financial Times již letos v únoru napsaly o ruských dokumentech týkajících se podmínek a přípravy nasazení těchto zbraní. Jednalo se o soubory z let 2008 až 2014. "Jsou tam vyjmenovány situace, za kterých Kreml považuje nasazení taktických nukleárních zbraní za adekvátní. Například při zničení pětiny ruských ponorek schopných nést balistické rakety, tří křižníků, tří vojenských letišť nebo při simultánním nepřátelském útoku proti ruským pozicím a základnám na mořském pobřeží," napsaly FT.

Zatímco strategické jaderné zbraně jsou určeny k útoku na velkou vojenskou infrastrukturu a populační centra, taktické mají mívají nižší výbušnou sílu a kratší dostřel.

Video: Byla by chyba myslet si, že Rusové mají jeden cíl