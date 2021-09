Ruské parlamentní volby vyhrálo podle prvních odhadů Jednotné Rusko, komunisté druzí

Ruská vládní strana Jednotné Rusko vyhrála letošní parlamentní volby v zemi se ziskem 45,2 procenta hlasů. Plyne to z prvních odhadů, které krátce po uzavření posledních volebních místností zveřejnila ruská média. Do Státní dumy se s největší pravděpodobností dostalo pět politických stran. Volby, ze kterých byla předem vyřazena reálná opozice, se v Rusku konaly od pátku do nedělního večera.

První odhad ruských médií byl založen na výsledcích zjišťování u východů z volebních místností, které uskutečnila agentura Insomar. Agentura TASS krátce poté oznámila, že po sečtení prvních zhruba devíti procent hlasů přilákala v parlamentních volbách hlavní prokremelská strana Jednotné Rusko 38,57 procenta voličů. Na druhém místě jsou komunisté s 25,17 procenta hlasů. Po sečtení desíti procent hlasů TASS uvedl, že hranici pro vstup do parlamentu překonalo pět stran. Související Přehledně v pěti bodech: V čem jsou ruské parlamentní volby jiné než ty české Do Státní dumy se nejspíš dostali také nacionalisté z Liberálnědemokratické strany Ruska (LDPR) Vladimira Žirinovského a strana Spravedlivé Rusko, což je Kremlem povolená opozice. Do voleb nezasáhly strany, opravdu kritické k režimu prezidenta Vladimira Putina, které ruské úřady z voleb předem vyřadily a znemožnily jejím kandidátům kandidovat. Jednotné Rusko získalo ve volbách v roce 2016 přes 54 procent hlasů. Tehdy volilo skoro 48 procenta voličů, letos ruská ústřední volební komise odhaduje účast kolem 45 procent. V sedmi regionech mohli voliči hlasovat na dálku. Týkalo se to 2,6 milionu ze 108 milionů zaregistrovaných voličů a účast byla v této skupině velmi vysoká. Pozorovatelé ohlásili mnoho případů porušení pravidel, ruské úřady to považují za snahu zahraničí volby zpochybnit. Předsedkyně ústřední volební komise Ella Pamfilovová připustila pouze několik případů zfalšovaných lístků v šesti regionech. VIDEO: Putinův kritik zjistil, že s ním záměrně kandidují dvojníci. 0:50 Putinův kritik zjistil, že s ním kandidují jeho dvojníci. "Je to děsivé," tvrdí. | Video: Reuters